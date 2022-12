Blokada Lačina sprožila nove napetosti med Armenijo in Azerbajdžanom

Koridor Lačin, po katerem poteka edina cesta, ki povezuje Armenijo in Gorski Karabah, naj bi v ponedeljek blokirala skupina azerbajdžanskih državljanov, domnevno okoljevarstvenikov, ki so na vstopu v koridor v bližini mesta Suša postavili barikado, so sporočile armenske oblasti.

To je po poročanju medijev že drugič ta mesec, da je bil prekinjen promet med Armenijo in Gorskim Karabahom, večinsko armensko pokrajino, ki se nahaja znotraj mednarodno priznanih meja Azerbajdžana. Do podobnega incidenta je prišlo že v začetku meseca, ko naj bi skupina Azerbajdžancev za tri ure blokirala cesto.

V Erevanu so obsodili zadnjo blokado, zanjo pa obtožili Baku, ki da želi s tem povzročiti poslabšanje humanitarnih razmer v Gorskem Karabahu, ki bi bil s tem odrezan od Armenije. Predsednik stalnega odbora armenskega parlamenta za obrambo in varnost Andranik Kočarjan je blokado označil za zrežirano provokacijo, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.