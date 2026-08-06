Blokada Odese: Eksplozije, potopljene ladje, prazni pomoli in nenehne sirene

Svitlana Halčenko, vodja izmene v skladišču glavnega pristanišča v Odesi, je BBC-ju zaupala, da še vedno nosi posledice ruskega napada, ki je zaznamoval njeno življenje. V eksploziji je izgubila sodelavca in partnerja, upravljavca pristaniškega žerjava, ki je umrl le nekaj metrov stran od nje. Umrl je tudi voznik, ki je ostal ujet v kabini. Sama je bila ranjena, delce šrapnelov ima še vedno v nogi in hrbtu. Kljub temu vztraja pri delu. Pristanišče, ki je bilo nekoč eno najživahnejših v Ukrajini, je danes skoraj prazno. Ruski napadi so se v zadnjem času močno okrepili, zato se številni ladjarji zaradi nevarnosti ne odločajo več za prihod v ukrajinska pristanišča. Obale pri Odesi, Čornomorsku in Pivdennem, kjer so bile nekoč dolge vrste tovornih ladij, so danes skoraj brez prometa.

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Delavci živijo v nenehnem strahu. Zaradi bližine zasedenega Krima lahko ruske balistične rakete do Odese prispejo v manj kot minuti. To pomeni, da številni zaposleni, ki delajo na visokih žerjavih, sploh nimajo dovolj časa, da bi se umaknili v zaklonišča. Po besedah predsednika ukrajinskega sindikata pomorskih delavcev Oleha Grigorjuka nekateri veterani, ki so se že borili na fronti, danes pravijo, da se v pristanišču počutijo še bolj ogrožene kot med vojaškimi spopadi. Sirene, napadi z brezpilotnimi letalniki in raketami so postali vsakodnevna realnost. Julij je bil po podatkih ukrajinskih oblasti eden najhujših mesecev doslej. Rusija je izvedla 57 napadov na civilne ladje in 67 na pristaniško infrastrukturo. Rusija namreč trdi, da napada ladje, ki prevažajo vojaški tovor. Med najbolj odmevnimi je bil napad na turško tovorno ladjo Golden Leo, ki je prevažala ukrajinsko koruzo. V raketnem napadu je umrlo devet indijskih in sirskih članov posadke ter ukrajinski pilot, ladja pa je nekaj dni pozneje potonila.

Posledice napadov v Odesi FOTO: Profimedia

Zaradi nenehnih zračnih alarmov morajo pristanišča delo pogosto prekiniti. V enem od pristanišč so morali po besedah vodstva zaradi nevarnosti v zadnjem času obratovanje ustaviti kar za 15 ur na dan. Čeprav uradno ostajajo odprta, je tveganje za prihod trgovskih ladij tako veliko, da se večina ladjarjev odloča za druge poti. Po podatkih globalne ladijske revije Lloyd's List je Črno morje zdaj morda najnevarnejše območje za ladijski promet na svetu. Po besedah pristaniškega podjetnika Andreja Stavnitserja za BBC Rusija z napadi na ukrajinska pristanišča verjetno odgovarja na uspešne ukrajinske napade na ruske ladje, ki oskrbujejo zasedeni Krim. Ukrajina poudarja, da njeni napadi ciljajo vojaško in logistično oskrbo Rusije, medtem ko Moskva z napadi na pristanišča ovira izvoz ukrajinskega žita in s tem vpliva tudi na svetovno preskrbo s hrano.

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Ukrajina je ena največjih svetovnih izvoznic žita in oljnic, vendar se je njena izvozna zmogljivost od začetka ruske invazije zmanjšala za najmanj tretjino. Ker je Črno morje ključna izvozna pot, skoraj popolna ustavitev ladijskega prometa že povzroča velike izgube. Po ocenah izvoznikov Ukrajina letos zaradi zaprtja pristanišč ne bo mogla na svetovne trge dostaviti med 500.000 in 700.000 ton žita in oljnic, kar ogroža prihodke kmetov in nadaljnjo pridelavo hrane. Kljub vojni pa Odesa skuša ohraniti videz normalnega življenja. Plaže so polne domačih obiskovalcev, ulični glasbeniki nastopajo na znamenitih Potemkinovih stopnicah, sirene in oddaljene eksplozije pa ljudi pogosto ne odvrnejo od vsakodnevnih opravkov. Vendar vojna tudi tam terja žrtve, konec junija je na plaži umrla 26-letna ženska, ki jo je ubil šrapnel sestreljenega ruskega brezpilotnega letalnika.