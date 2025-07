Grški premier: 'Pot do Grčije se zapira.' Na Kreti letos 10.000 migrantov

Grški premier Kiriakos Micotakis je parlamentu povedal, da vlada načrtuje izgradnjo centra za pridržanje migrantov na Kreti in si prizadeva za neposredno sodelovanje med libijsko in grško obalno stražo, da bi obrnili čolne, ki zapuščajo severnoafriško državo.

Oblasti na Kreti se po navedbah otoških uradnikov trudijo zagotavljati osnovne storitve, saj uporabljajo začasne objekte za nastanitev migrantov, ki prihajajo predvsem iz Somalije, Sudana, Egipta in Maroka.

Migrante, večinoma mlade moške, so grške oblasti čez noč prepeljale na ladjo za prevoz razsutega tovora, potem ko so prestregle njihovo ribiško ladjo. Servisna plovila so jim pomagala pristati na obali v celinskem pristanišču. Poslali jih bodo v centre za pridržanje v bližini prestolnice.

Samo danes je v pristanišče Lavrio blizu Aten prispelo več kot 500 migrantov, potem ko so jih prestregli južno od Krete. Največ jih prihaja iz Libije.

Začasna zaustavitev potrjevanja prošenj za azil bo veljala le za migrante, ki bodo na Kreto prispeli po morju. Migranti, ki bodo vstopili nezakonito, bodo pridržani, je dejal Micotakis.

"Grška vlada pošilja odločno sporočilo: pot do Grčije se zapira in to sporočilo je namenjeno vsem trgovcem z ljudmi," je dejal.

Ukrepi so bili sprejeti po tem, ko je bila Libija vpletena v diplomatski spor z Evropsko unijo. Komisar EU za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner, ki je vodil delegacijo ministrov iz Italije, Malte in Grčije, je bil zaradi očitnega nesoglasja glede formata pogovorov odslovljen iz vzhodne Libije.

Brunnerjev tiskovni predstavnik je dejal, da so bili pogovori prekinjeni zaradi "protokolarne težave", ne da bi podrobneje pojasnil nastalo situacijo.