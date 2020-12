Blokada svežnja: EU Madžarski in Poljski grozi z načrtom B

Pričakujejo se jasni signali Budimpešte in Varšave

Madžarski in poljski veto svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo v vrednosti 1824 milijard evrov, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije in sklad za okrevanje, lahko po navedbah virov postane pomembna tema zasedanja voditeljev članic EU v četrtek in petek v Bruslju.

Glavno vlogo pri iskanju rešitve igra nemško predsedstvo. Visoki diplomatski viri v EU so danes opozorili, da se pričakujejo"jasni signali" iz Budimpešte in Varšave"danes ali najpozneje jutri", sicer bodo prešli na načrt B.