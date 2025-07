Blokada Trumpove invazije na južno mejo

Moss je razsodil, da je Trump s svojim ukazom presegel pooblastila in da z razglasitvijo invazije na južno mejo ne more zanikati pravice do azila osebam, ki trdijo, da bežijo pred nasiljem in mučenjem. Sodnik je uveljavitev svoje blokade sicer preložil do 16. julija, da Trumpovi vladi omogoči čas za vložitev pritožbe, poroča portal Politico.

Sodnik Moss je ugotovil, da ne ustava ne zakonodaja o priseljevanju predsednika ZDA ne pooblaščata, da bi samovoljno odstranjeval posameznike iz države brez pravice do ugovora ali zanemarjanja drugih zakonskih humanitarnih zaščit, ki gredo prosilcem za azil.