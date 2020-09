Bloomberg zbira glasove za Bidna: odplačal bo dolgove nekdanjim kaznjencem

Nekdanji demokratski predsedniški kandidat Mike Bloomberg je zbral več kot 17 milijonov evrov, s katerimi bo ljudem, ki so odslužili zaporno kazen, niso pa odplačali glob, restitucij in sodnih taks, omogočil sodelovanje na novembrskih volitvah. Bloomberg je prav tako obljubil 86 milijonov evrov pomoči za kampanjo Joea Bidna .

Odločitev sodišča in posredovanje Bloomberga na Floridi pa bi lahko imeli velike posledice na rezultat predsedniških volitev. Zvezna država ima namreč 29 elektorskih glasov, ki v tesni volilni tekmi lahko odločijo zmagovalca. Spomnimo, na volitvah leta 2000 je z le nekaj glasovi volivcev prednosti (537 glasov oz. 0,009 odstotka) elektorske glasove odnesel George Bush mlajši in postal predsednik ZDA.

V skladu s četrtim amandmajem so floridski volivci leta 2018 odločili, da se državljanom, ki so odslužili zaporno kazen, povrne volilna pravica. Republikanski zakonodajalci pa so nato dosegli, da se je spremenila definicija odsluženja zaporne kazni. Kot dodatni pogoj za povrnitev volilne pravice zakon zahteva tudi poravnavo vseh sodnih dolgov in glob.

Denar, ki sta ga zbrala Bloomberg in državljanska pobuda, bo tako namenjen tistim kaznjencem, ki so se registrirali v času, ko je bil zakon še v pripravi, in ki dolgujejo manj kot 1300 evrov. Šlo naj bi za približno 31.100 ljudi, ki pa bi lahko bistveno vplivali na rezultat volitev.

Organizatorji pobude se ostro branijo kritik, v katerih jim nasprotniki očitajo poskus vplivanja na rezultate volitev. Kot so povedali, ne ciljajo na ljudi s specifičnim političnim prepričanjem. "Ljudje, ki so bili kaznovani, so bili predolgo utišani," je povedal Desmond Meade, direktor Koalicije za obnovo pravic na Floridi.