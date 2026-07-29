BMW krči delovna mesta, brez službe bi lahko ostalo 8000 zaposlenih

Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta in je namenjen vsem zaposlenim v Nemčiji, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. Ponudbe bo tako dobilo okoli 40.000 od približno 85.000 vseh redno zaposlenih pri BMW v Nemčiji, so viri iz podjetja razkrili za nemško tiskovno agencijo dpa in francosko tiskovno agencijo AFP.

"Število zaposlenih se bo do konca leta 2027 na koncu zmanjšalo za približno 8000 ljudi," je za AFP dejal vir.

Ob tem je pojasnil, da so pogajanja o načrtu med upravnim odborom in delavskim svetom podjetja BMW trajala približno šest tednov.