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BMW krči delovna mesta, brez službe bi lahko ostalo 8000 zaposlenih

Frankfurt, 29. 07. 2026 11.15 pred 12 dnevi 1 min branja 19

Avtor:
STA
BMW

Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov.

Program odpuščanja naj bi potekal od oktobra letos do konca prihodnjega leta in je namenjen vsem zaposlenim v Nemčiji, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. Ponudbe bo tako dobilo okoli 40.000 od približno 85.000 vseh redno zaposlenih pri BMW v Nemčiji, so viri iz podjetja razkrili za nemško tiskovno agencijo dpa in francosko tiskovno agencijo AFP.

"Število zaposlenih se bo do konca leta 2027 na koncu zmanjšalo za približno 8000 ljudi," je za AFP dejal vir.

Ob tem je pojasnil, da so pogajanja o načrtu med upravnim odborom in delavskim svetom podjetja BMW trajala približno šest tednov.

BMW
BMW
FOTO: AP

Po besedah vira naj bi program odpuščanja do leta 2028 znatno zmanjšal stroške podjetja, pri čemer naj bi večina odhodov zaposlenih potekala v prihodnjem letu.

BMW po vseh svetu zaposluje okoli 154.000 ljudi.

Nemško avtomobilsko industrijo že dlje časa zaznamujejo ukrepi za zmanjšanje stroškov, v luči vpliva nižjih marž pri električnih avtomobilih, ameriških carin in močne kitajske konkurence na poslovanje.

Volkswagen razmišlja o odpustitvi do 100.000 delavcev v vseh svojih desetih blagovnih znamkah, medtem ko ima Mercedes-Benz lasten program prostovoljnih odhodov.

bmw odpuščanja
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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
29. 07. 2026 21.00
Bmw ima rekordno prodajo !
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 07. 2026 20.59
Vi kar nekaj pišete !
Odgovori
0 0
jung
29. 07. 2026 14.57
Cene naj spustijo na nivo kitajskih s carinami vred, pa bo.
Odgovori
+2
3 1
patogen
29. 07. 2026 19.03
Pa plače tudi.
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
29. 07. 2026 14.21
Pa še 1001 in ena sankcija proti Rusiji. Zaprli ste si 200 milijonski trg!
Odgovori
+4
5 1
patogen
29. 07. 2026 19.04
Ruski trg ni ponudil nič boljšega od Zaporožca.
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
29. 07. 2026 14.21
Fajn so zaštrikali!
Odgovori
+5
5 0
patogen
29. 07. 2026 19.05
Vrnitev nekaj tisoč gastarbajterjev domov v Srbijo, bo vsekakor vplivala na Koljevko.
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
29. 07. 2026 14.05
lepo,lepo pa še slabše bo,kar naj podpirajo zda,ujrajinsko vojno,z rusi so se skregali sedaj pa je kar je,samo tako naprej,za vsakim tunelom posije sonce ane
Odgovori
+3
4 1
patogen
29. 07. 2026 19.05
Za Rusom ni nikoli posijalo sonce. Vprašaj ljudi po Vzhodni Evropi.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
29. 07. 2026 11.50
Mogoče bi bilo smiselno, da bi tudi v BMW pričeli ponižno izdelovali vojno orožje za Izrael, kot je to postala praksa za VW!
Odgovori
+3
4 1
tornadotex
29. 07. 2026 11.40
Bmw 8000,Wolksvagen 100 000, Audi 5000.Mrcedes 2000...kje so še ostali...Zbudite se...Kitajci vam pobirajo smetano in delovna mesta..
Odgovori
+4
5 1
patogen
29. 07. 2026 19.07
Treba izenačiti plače in socialni standard s Kitajci. Da bo boj enakopraven.
Odgovori
-1
1 2
Slavko BabIč
29. 07. 2026 20.06
Tebi bo potrebno zapreti keudr, 101 nick, pa bo!
Odgovori
+1
1 0
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