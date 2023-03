BMW s štirimi potniki s trajektnega pomola padel v morje, 45-letnica umrla

V zgodnjih jutranjih urah so hrvaške intervencijske službe iz morja potegnile BMW, ki je v nedeljo zvečer s trajektnega pomola v kraju Prapratno padel v morje. V njem je bila tudi 45-letnica, ki iz vozila ni uspela rešiti, poroča Index.hr.

"Policisti dubrovniško-neretvanske policijske uprave in Policijske postaje Ston so zaključili preiskavo prometne nesreče, v kateri je vozilo splitskih registrskih oznak pristalo v morju pri trajektnem pomolu. Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je vozilo vozil 47-letnik, v vozilu pa so bili še trije potniki - 42-letnica, 39-letnik in 45-letnica, vsi državljani Republike Hrvaške," je sporočila hrvaška policija. Trajektna linija Prapratno–Sobra je zaradi nesreče začasno prekinjena.

Voznik je med vožnjo iz Stona v smeri Splita napačno zavil za trajektno pristanišče, saj je mislil, da vozi po vpadnici na Pelješki most. Voznik in dva potnika so se takoj po padcu v morje uspeli iz vozila rešiti sami in brez poškodb. Ena od potnic, 45-letnica, pa je ostala ujeta v vozilu. Njeno truplo so potapljači interventne enote PU iz morja izvlekli okoli 2.25. Truplo ženske so prepeljali na patologijo dubrovniške bolnišnice, kjer bodo ugotovili natančen vzrok njene smrti.