BMW zaradi zračnih blazin v odpoklic 1,4 milijona vozil

Avtomobili imajo lahko nameščene problematične zračne blazine japonske korporacije Takata. Te lahko povzročijo manjšo eksplozijo in "privedejo do tega, da delci odletijo ven in potencialno poškodujejo potnike", je sporočila kitajskega regulatorja povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Skoraj 600.000 avtomobilov, ki bodo odpoklicani, je na Kitajskem izdelalo podjetje BMW Brilliance Automotive, medtem ko so okoli 760.000 avtomobilov uvozili.