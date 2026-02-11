Naslovnica
Tujina

Bo albanska AI-ministrica ostala brez svoje podobe?

Tirana, 11. 02. 2026 16.16 pred 48 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Albanska ministrica za umetno inteligenco Diella

Albanska vlada je septembra predstavila ministrico Diello, ki temelji na umetni inteligenci in digitalnem avatarju. Igralka, katere podobo so uporabili, meni, da je bila njena podoba zlorabljena, in zahteva sodno prepoved uporabe.

Albanski premier Edi Rama je leta 2025 predstavil idejo o vključitvi umetne inteligence v najvišje ravni državne uprave. Rezultat je bila Diella, ki so jo septembra imenovali za ministrico, zadolženo za boj proti korupciji pri javnih naročilih. Prebivalci Albanije so jo že prej poznali kot virtualno asistentko na državnem portalu e-Albania.

Tehnološki avatar so, kot piše Politico, zasnovali po obrazu in glasu igralke Anile Bishe, ki je za projekt posnela obsežen avdio- in videomaterial. Dogovor je bil časovno in vsebinsko omejen izključno na uporabo na spletnem portalu, pogodba pa se je iztekla konec leta 2025. Kljub temuso Diello kmalu predstavili kot ministrico, imela je tudi digitalni nagovor parlamentu.

Anila Bisha in Diella
Anila Bisha in Diella
FOTO: Facebook posnetek zaslona

Igralka se je zato odločila za tožbo proti albanski vladi, premierju in vpletenim institucijam. Trdi, da je bila njena podoba uporabljena brez dovoljenja in zunaj dogovorjenega okvira, kar naj bi ji povzročilo resno in trajno škodo. V tožbi zahteva tudi takojšnjo prepoved nadaljnje uporabe njene podobe, dokler sodišče ne odloči o primeru.

Vlada je na obtožbe za Politico odgovorila z zagotovilom, da spoštuje pravno državo in da bo spor rešen po sodni poti, čeprav tožbo ocenjuje kot neutemeljeno.

Albanija umetna inteligenca ministrica tožba avatar

