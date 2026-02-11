Bo albanska AI-ministrica ostala brez svoje podobe?

Albanski premier Edi Rama je leta 2025 predstavil idejo o vključitvi umetne inteligence v najvišje ravni državne uprave. Rezultat je bila Diella, ki so jo septembra imenovali za ministrico, zadolženo za boj proti korupciji pri javnih naročilih. Prebivalci Albanije so jo že prej poznali kot virtualno asistentko na državnem portalu e-Albania.

Tehnološki avatar so, kot piše Politico, zasnovali po obrazu in glasu igralke Anile Bishe, ki je za projekt posnela obsežen avdio- in videomaterial. Dogovor je bil časovno in vsebinsko omejen izključno na uporabo na spletnem portalu, pogodba pa se je iztekla konec leta 2025. Kljub temuso Diello kmalu predstavili kot ministrico, imela je tudi digitalni nagovor parlamentu.