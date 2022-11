Bo bankrot kriptoborze FTX sprožil več regulacije na kriptotrgu?

Ena izmed privlačnejših idej kriptotrga je bila vseskozi ideja deregulacije trga, ki je privabljala nove investitorje in uporabnike. A od najave bankrota podjetja FTX naprej so se tudi najbolj zagrizeni zagovorniki deregulacije trga primorani ustaviti in idejo deregulacije ponovno premisliti. V podjetju FTX manjkata med ena in dve milijardi sredstev, ki pripadajo strankam oziroma vlagateljem borze FTX. Ker trg ni reguliran, še zmeraj ostaja nejasno, če bodo lastniki svoja sredstva pridobili nazaj.

Prvi bitcoin je v uporabo prišel januarja 2009, danes pa trg deluje kot alternativna finančna industrija z lastnimi valutami, menjalnicami, investicijskimi skladi in bankami. A to, kar velja za glavni cilj kriptovalutnega trga - torej osvoboditev ljudi izpod nadzora bank, države in predpisov - se je danes obrnilo proti njegovim uporabnikom.

icon-expand Pasti kripto trga se kažejo v deregulaciji, ki je sicer ironično privabljala investitorje in stranke. FOTO: Shutterstock

Začetek padca kriptovalutne borze



Borza kriptovalut FTX je zahtevo za stečaj vložila 11. novembra. Ta stečaj pa je posledica bliskovitega razpleta dogodkov, ki so se začeli pričetek novembra z objavo članka na portalu CoinDesk, ki je specializiran za novice o kriptovalutah in kripto trgu. V članku so lastnika borze kriptovalut FTX in hkrati lastnika sklada za trgovanje s kriptovaluami Alameda Research Sama Bankman-Frieda obtožili, da je uporabil eno podjetje za podpihovanje drugega. Njihov članek je temeljil na priloženih dokumentih, ki so kazali na resničnost napisanega. Špekulira se, da je CoinDesk dokumente pridobil od Čangpeng Džaoa, enega od ustanoviteljev in izvršnega direktorja Binance, največje borze kriptovalut na svetu. Džao sicer ta ugibanja zavrača, a če bi bile obtožbe resnične, bi to pomenilo, da se je vodilna borza kriptovalut na svetu skušala znebiti konkurence.

icon-expand FTX in Binance sta dva giganta kripto valut. FOTO: Profimedia

Čeprav sta v zadnjem času delovala kot tekmeca, sta Džao in Sam začela kot partnerja. Binance je bil med prvimi vlagatelji v FTX. Ko je FTX zrasel, se je Bankman-Fried odločil kupiti Binanceov delež v FTX. A nekdanja zaveznika sta se zaradi različnih pogledov kmalu začela razhajati. Džao se je zavzemal za čisto dereguliran trg, Bankman-Fried pa je želel večjo regulacijo kriptovalut. Prav tako se je Binance skrival pred oblastmi različnih držav, FTX pa se je skušal vklopiti v obstoječi družbeni, gospodarski in politični okvir. Binance je na primer v številnih državah pod drobnogledom ali pa je čisto prepovedan. V ZDA je zoper Binance sprožena preiskava zaradi suma trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije. V Veliki Britaniji, Koreji, EU in na Japonskem pa Binance deluje brez licence.

icon-expand Direktor podjetja FTX Sam Bankman-Fried FOTO: Profimedia

Na drugi strani pa je bil Bankan-Fried drugi največji donator demokratske stranke na vzporednih volitvah v ZDA, prav tako pa je bil glavni donator različnih dobrodelnih organizacij in glavni donator Joe Bidnove predsedniške kampanje leta 2020. Ne glede na to, ali je Binance načrtoval zlom FTX ali ne, pa drži dejstvo, da je Čhangpeng Džao šestega novembra objavil, da bo prodal vse svoje žetone družbe FTX FTT, v skupni vrednosti okoli 529 milijonov evrov. Poleg tega je Džao primerjal žetone FTT s kriptovaluto luna, ki je maja izgubila 99 odstotkov vrednosti, kljub temu, da se je oglaševala kot stabilna kriptovaluta. To je sprožilo paniko med uporabniki FTX, ki so z borze kriptovalut umaknili več kot 6 milijard evrov sredstev. Zaradi tega je vrednost FTX močno padla in Bankman-Fried je neuspešno pričel iskati rešitve pri morebitnimi investitorjih. V iskanju rešitve se je obrnil tudi na Binance, ki so podpisali namero za nakup FTX-a.

A že naslednji dan je Binance odstopil od namere za nakup. V Binancah so ob tem dejali, da sicer nameravajo podpreti stranke FTX-a, saj želijo zagotoviti likvidnost, a da so druge težave podjetja FTX "izven njihovega nadzora in zmožnosti". FTX je sicer zaradi krize potreboval več kot devet milijard evrov, da bi se rešil pred stečajem, ki pa jih niso uspeli pridobiti. Bankman-Fried je zato odstopil z vseh položajev v podjetjih, s katerimi je obogatel, in v nekaj dneh izgubil 94 odstotkov svojega premoženja, ki je z okoli 16 milijard evrov padlo na manj kot milijardo.

icon-expand Kriza FTX je sprožila paniko med uporabniki. FOTO: Thinkstock

Vzporedno z dogodki pa so ZDA pričele s preiskavo poslovanja FTX, predvsem zgoraj omenjeni sumljivi odnos s sestrskim podjetjem Alameda Research. Tako se je kriza razširila na preostali del kripto trga, saj je kripto borza Crypto.com zaradi izpostavljenosti FTX blokirala izplačila v nekaterih kriptovalutah. Preiskovalci so še ugotovili, da v podjetju FTX manjkata med eno in dve milijardi evrov sredstev strank borze kriptovalute FTX. Medtem ko so depoziti strank v tradicionalnih bankah zakonsko zaščiteni (in torej v primeru stečaja banke sredstva strankam povrne država) pa v kripto trgu ta sredstva niso zavarovana. Zato v zraku ostaja vprašanje, če bodo lastniki sredstev do svojega denarja prišli.