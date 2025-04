Bo 'božji arhitekt' le postal svetnik?

Španski arhitekt Antonio Gaudí je med drugim tudi oblikovalec Sagrade Familie, enega najbolj znanih španskih verskih krajev v Barceloni. V Vatikanu so se zdaj odločili, da slavnega arhitekta in vernega katoličana za njegove "junaške vrline" nagradijo, poroča BBC.

Kot so sporočili iz svetega sedeža, je papež Frančišek odobril dekret, s katerim je v Kataloniji rojenega arhitekta razglasil za "častitljivega". To je prvi korak na poti do uradne kanonizacije kandidata za svetnika s strani katoliške cerkve.