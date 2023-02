Bo Bruselj v Kijevu razblinil upanje Ukrajine, da bi se kmalu pridružila EU?

Osnutek izjave je pridobil Politico , ki poroča, da izjava ne omenja ukrajinske izjemno ambiciozne časovnice za priključitev EU, pri čemer je predsednik vlade Denis Šmigal ta teden celo povedal, da upa, da se bodo EU pridružili v roku dveh let. V dokumentu so tako navedena le bežna zagotovila, da bo postopek stekel, ko bodo doseženi vsi kriteriji, ki jih je določila EU.

Nekatere države so sicer izrazile precejšnje nasprotovanje preveč obetavnim možnostim, da bi Ukrajina postala članica EU. Po besedah več diplomatov in uradnikov EU je Kijev prosil, da bi to temo obravnavali na tokratnem vrhu. Čeprav se petkovega vrha voditelji držav EU ne bodo udeležili, so se uradniki Evropskega sveta, v katerega je vključenih vseh 27 voditeljev držav EU, glede končnega sporočila posvetovali s članicami.

Formalni status kandidatke so sicer voditelji EU Ukrajini junija lani podelili v rekordnem času, vendar pa napornih pogajanj, ki so potrebna za uskladitev države kandidatke z bizantinskimi sistemi, pravili in predpisi EU, ne morejo tako zlahka pohitriti. Ta proces namreč običajno traja leta in leta, pogosto pa se za daljša obdobja tudi začasno ustavi.

Kljub temu je mnenje držav članic glede tega, kako hitro naj bi blok poskusil Ukrajino prepeljati skozi ta pristopni proces, razdvojeno. "Jasne so napetosti med Poljsko in baltskimi državami na eni strani ter drugimi državami EU na drugi," je dejal eden od uradnikov EU. Dodal je, da na razpravo vplivajo tudi napetosti med predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.