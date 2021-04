Prepletena politika in zabavljaštvo: bo Caitlyn Jenner nova guvernerka Kalifornije?

Politika in zabavljaštvo sta vse bolj prepletena. Nov dokaz za to bodo volitve za guvernerja Kalifornije. Na njih naj bi kot republikanka kandidirala tudi Caitlyn Jenner, ki jo milijoni poznajo iz resničnostnega šova družine Kardashian, zdaj pa kot aktivistko za pravice transspolnih ljudi. Podrobnosti njenega političnega programa sicer niso znane, a prepoznavno ime ji zagotavlja, da je ni mogoče vnaprej odpisati. Še posebej zato, ker so v Kaliforniji enkrat za guvernerja že izbrali zvezdnika – to je bil seveda Terminator, Arnold Schwarzenegger.

