Najbolj vroče vprašanje v ameriški politiki je, ali bo Donald Trump prvi ameriški predsednik, ki bo tarča kazenskega pregona. Pravosodno ministrstvo, ki preiskuje napad na kongres in prizadevanja za spremembo volilnih izidov, je namreč priče že začelo spraševati o vlogi nekdanjega predsednika. Ta je zaradi odmevnih javnih zaslišanj kongresnega odbora vse bolj jasna. Trumpovi nekdanji sodelavci so med drugim pričali, da predsednik ure in ure ni želel ukrepati, ko so njegovi privrženci pretepali kongresne policiste in grozili podpredsedniku. Pa tudi, da Trump za nobeno ceno ni hotel priznati volilnega poraza.