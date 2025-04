Bo doner kebab še lahko doner kebab?

Mednarodna zveza za doner kebab je na EU naslovila predlog, da se ime doner kebab zaščiti kot tradicionalno posebnost. Predlog med drugim vključuje podrobno razčlenitev sestavin in priprave te jedi, ki je med Nemci in na sploh Evropejci zelo priljubljena. Odstopanja od specifikacij pa bi pomenila, da številni ponudniki "donerja" v Nemčiji in drugje po EU več ne bi smeli uporabljati tega poimenovanja.