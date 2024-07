Zamenjati Bidna je skoraj nemogoče, bodo kritiki stopili korak nazaj?

Ameriški predsednik Joe Biden bo te dni ob 75. obletnici zveze Nato v Washingtonu gostil svetovne voditelje, medtem pa se skrbi zaradi njegove šepajoče kandidature med demokrati še niso polegle. Pod mikroskopom svetovne javnosti bo tako vsaka Bidenova gesta in beseda, kakršna koli napaka med vrhom Nata pa bi še okrepila pozive, naj se Biden iz tekme umakne. Po pol stoletja v politiki je 81-letni Biden te dni sicer uporabil vso politično moč in vse načine, da razprave o svojih sposobnostih in kandidaturi utiša.