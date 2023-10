Bo Ekvador dobil prvo predsednico ali najmlajšega predsednika?

Zmagovalec bo na položaju samo 16 mesecev do maja 2025, saj bo dokončal mandat sedanjega predsednika Guillerma Lassa, ki je maja letos sredi novega poskusa njegove odstavitve s strani opozicije zaradi suma poneverb razpustil parlament in pozval k razpisu novih volitev.

Luisa Gonzalez je že napovedala, da bo v primeru zmage njen svetovalec bivši predsednik Correa, ki je bil v odsotnosti obsojen na osem let zapora zaradi korupcije in je od leta 2017 v izgnanstvu v Belgiji. Zagotavlja pa, da bo vladala sama. Ob tem obljublja konec kriminala, več tisoč novih delovnih mest, boljše zdravstvo in kakovostno izobraževanje. Njena prednostna naloga je boj proti eksploziji nasilja in trgovini z mamili.