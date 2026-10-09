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Bo El Niño Evropi prinesel ledeno zimo?

London, 09. 10. 2026 09.29 pred 50 minutami 3 min branja 13

Avtor:
M.P.
Zasneženi London

Vpliv pojava El Niño na vreme v Evropi je običajno posreden in manj izrazit kot v tropih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da bi pojav lahko oslabil polarni vrtinec, kasneje v letu pa bi lahko povečal tudi verjetnost nestabilnih vremenskih razmer. V Evropo pa bi lahko prinesel tudi hudo zimo.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bil lahko letošnji El Niño najmočnejši v zgodovini meritev, piše Euronews. In kaj bi to lahko pomenilo? Med drugim nakazuje, da bi leto 2027 lahko postalo najtoplejše doslej.

Vrhunec pojava se pričakuje pozno jeseni ali v začetku zime, so pa temperature morske gladine v ekvatorialnem delu Tihega oceana že presegle najvišje vrednosti, ki so jih zabeležili med prejšnjimi pojavi El Niño.

Ekstremna vročina, povezana s tem pojavom, bi lahko po oceni strokovnjakov med junijem 2026 in februarjem 2027 prispevala k 451.000 dodatnim smrtnim žrtvam. Dodatno segrevanje ob tem odpira tudi pot bolj ekstremnim vremenskim pojavom, kot so gozdni požari in poplave.

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Južna Amerika, južni del ZDA, vzhodna Afrika in srednja Azija so se med prejšnjimi pojavi El Niño soočali s povečanim tveganjem za poplave, medtem ko se je v večjem delu Avstralije, severnih predelih Južne Amerike in v nekaterih azijskih državah, kot je Indonezija, povečalo tveganje za sušo in gozdne požare.

V Evropi so vremenski vplivi El Niña običajno bolj posredni in manj izraziti. Pojav bi lahko na primer povečal verjetnost bolj nestabilnih vremenskih razmer kasneje v letu, na primer milejše, bolj deževne in vetrovne jeseni ter začetka zime.

Vseeno pa se krepijo bojazni, da bo Evropo to zimo zajel hud mraz.

Zasnežena tla
Zasnežena tla
FOTO: Profimedia

Vsako zimo okoli pola visoko v stratosferi (plasti ozračja, ki se razteza na višini od približno 10 do 50 km nad Zemljinim površjem) krožijo močni zahodni vetrovi. Gre za stratosferski polarni vrtinec, ki kroži okoli hladnega zraka visoko nad Arktiko.

Vendar pa lahko po vrhuncu pojava El Niño stratosferski polarni vrtinec oslabi. To lahko poveča verjetnost pojava nenadnega segrevanja stratosfere, slednje pa nato poveča možnost za nastop hladnega vremena. Ta stratosferski pojav se zgodi, ko temperature v stratosferi hitro narastejo (tudi do približno 50 stopinj Celzija v le nekaj dneh).

Ko se hladen zrak iz višjih plasti stratosfere razprši in se začne spuščati v troposfero, lahko to vpliva na obliko višinskega vetrovnega toka. "Običajno se ta pojav razvije nad severnim Atlantikom in Skandinavijo," pojasnjuje britanska meteorološka služba (Met Office). Ob tem dodajajo, da severno Evropo verjetno čaka dolgotrajno obdobje suhega in hladnega vremena, medtem ko bo v južni Evropi vreme predvidoma milejše, bolj mokro in vetrovno. "Med tema območjema se pojavijo hladni vzhodni vetrovi, v nekaterih primerih pa padec temperature prinese tudi sneg," so še dodali.

Na zimsko vreme v Združenem kraljestvu in celinski Evropi sicer vpliva vrsta dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami, ki jih povzroča človek. Študija Univerze v Newcastlu iz leta 2025 je na primer pokazala, da izgorevanje fosilnih goriv pospešuje spremembe v zimskih padavinah v Združenem kraljestvu in Evropi.

Številnih dejavnikov, ki vplivajo na vreme v Evropi, ni mogoče napovedati tako daleč vnaprej. Meteorologi lahko posamezne dogodke nenadnega segrevanja stratosfere zanesljivo napovedo le približno teden dni vnaprej. Je pa sicer, kot so dodali pri Met Office, povezava med El Niñom in hladnejšim koncem zime na severu Evrope že znana, čeprav ne nujno zagotovljena.

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KOMENTARJI13

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Evridik
09. 10. 2026 11.35
Ob vseh teh dejavnikih je vsako "napovedovanje" vremena , več kot za dan dva naprej , čista loterija .
Odgovori
0 0
Slash
09. 10. 2026 11.31
Groza! To bo katastrofa!
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
09. 10. 2026 11.28
bla,bla,bla....
Odgovori
-1
1 2
Zmajevo gnezdo
09. 10. 2026 11.26
se pravi z enim člankom ste napisali da vo lahko +50 lahko bo 25 in lahko bo -50 stopinj. Vsak stavek se začne z bi lahko, morebiti, mogoče bo, ..... takšno novinarstvo bi imel tudi jaz. Brez repa in glave samo neke napovedi tako počez. Meni je sicer to žalostno ampak vseeno vem, da je vreme spremenljivo in da mi nimamo vpliva na to. Če bo mrzla zima bo pač mrzla zima, če bo topla pa bo pač topla. Tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v prihodnosti. Ne vem če ste že slišali za vremenske cikluse. Očitno ne če nabijate neumnosti.
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+2
2 0
VelikiGazda
09. 10. 2026 11.25
Okej, bom pustu avto se cez noc laufat, da zglihamo temperaturo.
Odgovori
+2
2 0
rok1211
09. 10. 2026 11.19
Juhu, gremo človeštvo!!
Odgovori
+1
1 0
Dr.Novšek
09. 10. 2026 11.16
Kdo bi to vedel?
Odgovori
+1
1 0
okioki
09. 10. 2026 11.13
Ste že začeli z strašenjem.!!!
Odgovori
+6
6 0
Yon Dan
09. 10. 2026 11.12
Letos po 112 letih prvič ni orkanov v tihem oceanu, ki so uničevali vzhodno Ameriko. V Iranu imajo spet dež, ker so Iranci uničili tehnologijo za spreminjanje vremena. Tako je tudi zavezništvo izklopilo 22 naprav za spreminjanje vremena po svetu. Tako je nastalo globalno segrevanje. Vreme se bo spet normaliziralo, spet bo sneg.. Globoka država, ki je uničevala svet, vse za denar, propada.
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+4
5 1
PomisliNaSonce
09. 10. 2026 11.18
Naključna ne obstajajo. Vreme ki nori preko cevi čez čezmejne povezave preko žic polnih elektrike, se je malce moralo umirit.... ker je to nekdo ozavestil malo preveč :)
Odgovori
+2
2 0
A1B3
09. 10. 2026 11.08
Če bi imeli sposobne evropske birokrate, bi se zime veselili, ker pa so na oblasti na žalost neizvoljeni nesposobni diktatorji, pa se vedno več ljudi zaradi njih sprašuje ali bodo finančno sploh preživeli zimo.
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+3
4 1
PomisliNaSonce
09. 10. 2026 11.00
V vsakem primeru na čaka leden mesec kot iz 2016/2017 in iz 2017/2018....zdej samo vprašanje ali bo to januar ali bo marec... v vsakem primeru pa bi stiskalo po novem letu vse do konca aprila....
Odgovori
+3
3 0
ALEX0000
09. 10. 2026 10.52
Zima kot zima. V vsakem primeru bo.
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+4
4 0
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