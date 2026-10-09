Bo El Niño Evropi prinesel ledeno zimo?

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bil lahko letošnji El Niño najmočnejši v zgodovini meritev, piše Euronews. In kaj bi to lahko pomenilo? Med drugim nakazuje, da bi leto 2027 lahko postalo najtoplejše doslej. Vrhunec pojava se pričakuje pozno jeseni ali v začetku zime, so pa temperature morske gladine v ekvatorialnem delu Tihega oceana že presegle najvišje vrednosti, ki so jih zabeležili med prejšnjimi pojavi El Niño. Ekstremna vročina, povezana s tem pojavom, bi lahko po oceni strokovnjakov med junijem 2026 in februarjem 2027 prispevala k 451.000 dodatnim smrtnim žrtvam. Dodatno segrevanje ob tem odpira tudi pot bolj ekstremnim vremenskim pojavom, kot so gozdni požari in poplave.

Južna Amerika, južni del ZDA, vzhodna Afrika in srednja Azija so se med prejšnjimi pojavi El Niño soočali s povečanim tveganjem za poplave, medtem ko se je v večjem delu Avstralije, severnih predelih Južne Amerike in v nekaterih azijskih državah, kot je Indonezija, povečalo tveganje za sušo in gozdne požare. V Evropi so vremenski vplivi El Niña običajno bolj posredni in manj izraziti. Pojav bi lahko na primer povečal verjetnost bolj nestabilnih vremenskih razmer kasneje v letu, na primer milejše, bolj deževne in vetrovne jeseni ter začetka zime. Vseeno pa se krepijo bojazni, da bo Evropo to zimo zajel hud mraz.

Zasnežena tla FOTO: Profimedia