Bo Elon Musk odstopil s položaja direktorja Twitterja?

Anketa, ki jo je objavil Musk sam in v kateri je spraševal, ali bi moral odstopiti s položaja direktorja Twitterja, je dvignila kar nekaj prahu. Kar 57,5 odstotka anketirancev je namreč odgovorilo pritrdilno. In glede na to, da Musk skoraj nenehno objavlja na Twitterju in da se dokaj hitro odzove na take stvari, je njegov včerajšnji molk sprožil kar nekaj vprašanj. Kje je in zakaj se še ni oglasil?

Elon Musk, ki je nedavno prevzel Twitter pod svoje okrilje, se je znašel pod udarom kritik zaradi njegovega vodenja Twitterja, vključno z nedavnimi odločitvami o suspendiranju novinarjev in uvedbi kontroverzne politike, ki prepoveduje povezovanje s konkurenčnimi platformami. Odpustil je kar polovico zaposlenih, pa tudi tistih, ki se z njim preprosto niso strinjali. Odprtih rok pa je na Twitter sprejel vse tiste, ki jim je bilo prej prepovedano objavljati, ker so trgovali z dezinformacijami, teorijami zarote in sovražnim govorom. Celih 18 ur že traja njegov molk, uporabniki Twitterja so začudeni. Zakaj se še ni oglasil? V ponedeljek zvečer je sicer Musk objavil nekaj svojih tvitov, denimo statistiko o uporabi Twitterja med epskim finalnim obračunom Argentine in Francije na svetovnem prvenstvu ter objave svojih podjetij Tesla in SpaceX. O anketi pa ne duha ne sluha, kljub obljubam, da bo klonil pred rezultati. Kot je sam že zapisal, ni nikogar, ki bi bil na voljo za vodenje. "Nihče si ne želi službe, ki ohranja Twitter pri življenju. Naslednika pač ni," je tvitnil že nekaj časa nazaj. Ljudje, ki so v anketi glasovali za njegov odstop, pa ne stojijo sami. Glas jim dajejo tudi nekateri Teslini vlagatelji, ki vse bolj glasno upajo, da obstaja kdo drug, ki bi lahko prevzel vajeti družbenega omrežja. Prejšnji mesec je Musk obljubil, da bo našel nekoga, ki bo delal namesto njega, a se to zdaj kaže kot misija nemogoče, poroča CNN. Pojavljajo se sicer morebitna imena, vendar v javnost ni pricurljalo še nič konkretnega. "Verjamemo, da je Musk vedno bolj izoliran kot skrbnik Twitterja. Vidimo zelo negativne povratne informacije zaradi odhoda oglaševalcev in uporabnikov," je dejal analitik Colin Rusch. icon-expand Twitter FOTO: AP Muskovo vedenje v zadnjih nekaj mesecih je povzročilo odpor javnosti na znamko Twitter. "Verjamemo, da je prepoved novinarjev brez doslednih zagovorljivih standardov ali jasne komunikacije v okolju, kjer veliko ljudi verjame, da je svoboda govora ogrožena, prevelika za večino potrošnikov, da bi še naprej podpirali Muska, zlasti ljudje, ki so ideološko povezani z ublažitvijo podnebnih sprememb," je zapisal Rusch. Musk je sicer v neprijetnem položaju, javnost namreč zahteva njegov odstop iz 44 milijard evrov vrednega podjetja, njegovi podporniki pa se tudi malce veselijo, saj si želijo njegove 100-odstotne vrnitve na Teslo.