Bo EU bojkotirala Orbanov vrh o zunanjih zadevah?

Toda EU zadnje čase ni najbolj zadovoljna z Orbanovimi potezami, potem ko je najprej oviral pomoč Ukrajini in nato še samoiniciativno obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina in kitajskega voditelja Ši Džinpinga . Svojih obiskov ni uskladil s preostalimi 26 voditelji držav EU, mnogi pa so njegove obiske označili za propagandno predstavo.

In zdaj je krmilo prevzel Josep Borrell . Vodja zunanje politike EU naj bi kmalu sklical ministre na "uradni" svet za zunanje zadeve, ki bo potekal sočasno z Orbanovim vrhom, trdijo trije diplomati EU, ki so želeli ostati anonimni. "Če bo isti dan potekal uradni svet za zunanje zadeve, ki ga organizirani visoki predstavnik Bruslja, ministri ne bodo mogli oditi v Budimpešto," je dejal eden od diplomatov. Drugi je pripomnil, da s tem pošiljajo jasen signal, da "Madžarska ne govori v imenu EU".

Vezi med EU in Madžarsko so bile sicer skrhane že pred rusko invazijo v Ukrajini, zdaj so se le še povečale. Pod vodstvom Orbana je država nazadovala pri spoštovanju demokratičnih norm in pravne države ter ovirala nemoteno delovanje EU z blokiranjem sprejemanja zakonov ali financiranja.

In ministri drugih držav so pripravljeni Madžarski pokazati svoje nezadovoljstvo. Na prvem srečanju madžarskega predsedstva, ki je bilo organizirano v Budimpešti in je bilo namenjeno razpravi o industrijski politiki, je bilo prisotnih le sedem ministrov iz drugih držav, srečanja pa se ni udeležil noben komisar.

In bojkotiranje tega dogodka, ki naj bi bil za predsedujočo državo res izjemna priložnost, da se predstavi na svetovnem prizorišču, bo nedvomno pustilo črn madež na Orbanovi vladi. Borellov načrt sicer še ni 100-odstotno potrjen, a naj bi neuradno že potekali pogovori s Francijo in Nemčijo.