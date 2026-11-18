Evropska komisija pripravlja nov sveženj sankcij proti Rusiji, katerega osrednji ukrep naj bi bila prepoved vstopa v Evropsko unijo za nekdanje ruske borce. O načrtih poroča Bloomberg, ki se sklicuje na vire, seznanjene z internimi pogovori, vendar zaradi zaupnosti razprav niso želeli biti imenovani. Ukrep naj bi bil del 22. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji od začetka njene obsežne invazije na Ukrajino februarja 2022. Podrobnosti o tem, katere kategorije nekdanjih ruskih borcev bi prepoved zajela in kako bi jo izvajali, za zdaj niso znane. Predlog še ni bil uradno predstavljen, tiskovni predstavnik Evropske komisije pa se na Bloombergovo prošnjo za komentar ni odzval.

Ruski tanker FOTO: AP

Na udaru tudi banke, kriptostoritve in ruska senčna flota

Predvidena prepoved vstopa je le eden od ukrepov, s katerimi želi Evropska unija dodatno povečati pritisk na Moskvo. Evropska komisija po navedbah virov pripravlja tudi sankcije proti več ruskim bankam in ponudnikom kriptostoritev ter približno 65 plovilom, ki so del ruske tako imenovane senčne flote naftnih tankerjev. Gre za floto plovil, ki jo Rusija uporablja za prevoz nafte in s katero poskuša obiti zahodne omejitve, uvedene zaradi vojne v Ukrajini. Bruselj načrtuje tudi dodatne izvozne omejitve za več subjektov, povezanih z ruskim vojaškim sektorjem, in za dodatno blago, ki se uporablja pri proizvodnji orožja. Predvidena je še prepoved poslovanja z več pristanišči in rafinerijami. Evropska unija želi sveženj sprejeti decembra, vendar mora zanj pridobiti soglasje vseh držav članic. Predlogi se zato lahko med pogajanji še spremenijo. Da bi povečala možnosti za hitro sprejetje, naj bi se Evropska komisija tokrat izognila nekaterim ukrepom, ki so jim članice nasprotovale že v preteklosti. Med njimi je prepoved pomorskih storitev.

Po napadih v Ukrajini FOTO: AP

Sankcije ob ameriških prizadevanjih za mirovni dogovor

Evropska unija želi z novimi sankcijami ohraniti pritisk na Rusijo tudi v času, ko si ZDA prizadevajo doseči mirovni dogovor med Moskvo in Kijevom. Mirovna pogajanja so sicer v zadnjih tednih prinesla le omejen napredek. Ruski predsednik Vladimir Putin namreč za zdaj ne kaže pripravljenosti na odstopanje od svojih najobsežnejših zahtev. Med njimi so ruski nadzor nad Donbasom na vzhodu Ukrajine, odsotnost zahodnih vojakov na ukrajinskem ozemlju in dejanski umik Natove prisotnosti iz vzhodne Evrope. Pri prihodnjih krogih pogovorov z Rusijo naj bi sodelovali tudi evropski predstavniki. Razprave naj bi vključevale varnostna jamstva za Ukrajino, ki bi preprečila novo rusko agresijo, pa tudi širšo prihodnjo varnostno ureditev evropske celine.

EU načrtuje nov urad za sankcije