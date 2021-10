Bo Evropi uspelo omejiti segrevanje na manj kot dve stopinji Celzija?

V svetovnem merilu bi morale vse države skupine G20 prevzeti pobudo in se zavezati, da bodo najpozneje do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost, menijo evropski poslanci. Evropski parlament poziva komisijo, naj ustanovi mednarodno podnebno skupino, skupaj z drugimi večjimi onesnaževalci s toplogrednimi plini, ki bo določila skupne ter ambiciozne svetovne standarde, vključno s skupnim mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah.

Da bi pospešili podnebne ukrepe, želijo, da EU sedanji 10-letni načrt nadomesti s petletnim časovnim okvirom za vse države. Prav tako menijo, da bi bilo treba do leta 2025 postopno odpraviti vse neposredne in posredne subvencije za fosilna goriva v EU ter vse druge države pozivajo, da sprejmejo podobne ukrepe.

EU mora ostati vodilna v svetu v boju proti podnebnim spremembam, poudarjajo poslanci. Prizadevali si bodo zagotoviti, da bo podnebni sveženj EU Pripravljeni na 55 do 2030 v celoti skladen s pariškim sporazumom, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski poslanci so v resoluciji izrazili zaskrbljenost, da bodo nacionalni cilji pogodbenic pariškega sporazuma do leta 2100 povzročili segrevanje precej nad tremi stopinjami Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Cilj pariškega sporazuma je segrevanje omejiti na občutno pod dve stopinji oz. v smeri 1,5 stopinje Celzija.

Poslanke in poslanci nenazadnje opozarjajo, da ima biotska raznovrstnost ključno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju in prilagajanju nanj ter da so koristne tiste naravne rešitve, ki vključujejo zaščito, obnovo in trajnostno upravljanje občutljivih ekosistemov.

Parlament je stališče o COP26 sprejel s 527 glasovi za, 134 glasovi proti in 35 vzdržanimi glasovi. Konferenca bo v Glasgowu potekala od 31. oktobra do 12. novembra.

V ločeni resoluciji so evropski poslanci danes Evropsko komisijo tudi pozvali k predlogu zavezujočih ukrepov in ciljev za zmanjšanje izpustov metana v vseh sektorjih. Želijo tudi zavezujoč globalni dogovor o metanu na COP26.