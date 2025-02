Bo Google začel uporabljati umetno inteligenco za razvoj orožja in nadzor?

V preteklosti se je Google zavezal, da ne bo razvijal tehnologij, ki "povzročajo ali bi lahko povzročale škodo", in da ne bo razvijal tehnologij, ki "informacije zbirajo ali uporabljajo za nadzor". Te zaveze je leta 2018 javnosti predstavil izvršni direktor Googla Sundar Pichai.

Te zaveze je v posodobljenih načelih nadomestil razdelek o "odgovornem razvoju in uporabi". V njem piše, da bo Google ob razvoju novih tehnologij izvajal "ustrezen človeški nadzor" in vzpostavil "mehanizme povratnih informacij" z namenom usklajevanja ciljev uporabnikov, družbene odgovornosti ter splošno sprejetih načel mednarodnega prava in človekovih pravic.

"Verjamemo, da bi morale biti demokracije vodilne pri razvoju umetne inteligence, pri čemer bi jih morale voditi temeljne vrednote, kot so svoboda, enakost in spoštovanje človekovih pravic," pa piše v objavi na blogu o načelih umetne inteligence, ki sta jo pripravila vodja Googlovega raziskovalnega laboratorija DeepMind Demis Hassabis in podpredsednik raziskovalnih laboratorijev pri Googlu James Manyika.

Do spremembe so se kritično med drugim odzvali pri nevladni organizaciji HRW, kjer so po poročanju britanskega BBC potezo Googla označili kot zaskrbljujočo, zlasti v času, "ko bolj kot kdajkoli prej potrebujemo odgovorno vodstvo na področju umetne inteligence".

Googlov izvršni direktor Pichai se je sicer 20. januarja tudi udeležil inavguracije predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je kmalu po prisegi med drugim preklical izvršni ukaz svojega predhodnika Joeja Bidna, ki je predpisoval varnostne prakse pri uporabi umetne inteligence.