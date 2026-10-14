Bo Grenlandija postala ameriška energetska in obrambna postojanka?

Vsak prihodnji napad na ZDA bi po njegovih besedah moral iti čez Grenlandijo, ob čemer je napovedal, da bo ameriška obramba rutinsko sestreljevala drone, rakete "ali kakršne koli druge oblike orožja, ki si jih še niti nismo zamislili".

Ameriški predsednik Donald Trump je še zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj kateri koli drugi kopenski površini na svetu. "Še pomembneje pa je, da je brez primere za ZDA in Evropo z vidika varnosti – tako za obrambo kot za napad," je dodal.

V Nuuku so danes za televizijsko mrežo CNN potrdili, da ameriška podjetja na otoku že izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja, o katerem je govoril Trump, še zelo daleč. "Poteka veliko manjših raziskav, vendar bi lahko trajalo leta, preden bodo postale operativne," je dejal predstavnik grenlandskega ministrstva za gospodarstvo Jorgen Hammeken-Holm.

Potem ko je Trump lani zagrozil, da bo s silo prevzel Grenlandijo, so voditelji ZDA, Danske in Grenlandije konec septembra podpisali nov varnostni sporazum. Ta predvideva znatno širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, vendar domnevno ne posega v njegovo suverenost.

Grenlandija leži na najkrajši poti za izstrelitev raket med Rusijo in ZDA ter ima tako strateško lego za večplastni sistem protiraketne in zračne obrambe Zlati ščit, ki ga načrtuje Trump. Ima tudi neizkoriščena nahajališča redkih zemelj in bi lahko imela ključno vlogo, ko bo taljenje polarnega ledu odprlo nove pomorske poti.