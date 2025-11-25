Svetli način
Tujina

Bo Izrael odobril prevoz papamobila v Gazo?

Gaza , 25. 11. 2025 18.11 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Tisa Stergel
Komentarji
26

Otroci niso številke. Otroci so obrazi, imena in zgodbe. In prav vsak je pomemben. Besede pokojnega papeža Frančiška je v Betlehemu povzel švedski kardinal. Frančišek je namreč imel posebno željo za svoj papamobil. Želel je, da se ga predela v mobilno kliniko, namenjeno oskrbi otrok v razdejani Gazi. Opremljena je s pripomočki za zdravljenje, diagnostiko, kisikom, cepivi in zdravili. Po blagoslovu Cerkve je zdaj na vrsti Izrael, ki mora odobriti prevoz v Gazo.

Papa mobil gaza
Heprk
25. 11. 2025 19.41
-1
Zakaj pa mora izrael odobriti? Saj ni njihovo ozemlje.
ODGOVORI
0 1
Šarjan Marec
25. 11. 2025 19.40
+2
Papamobil bi dali muslimanom ??? Jezus se v grobu obrača!
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
25. 11. 2025 19.48
No takle komentar. V Gazi so tudi kristjani, imajo mislim da tri cerkve, in prejšnji papež je bil velikokrat v stiku s fajmoštrom katoliške cerkve v gazi. Zato mu pošilja tale papamobil. Palestinci niso samo muslimani, tako kot Sirijci ne, Izrael in ekstremne grupe, ki jih on podpira, jih pa uničujejo ane. Bethlehem je na palestinskih avtonomnih ozemljih, mešano fletno mestece, kjer Izraelci tretirajo kristjane in muslimane enako. V cerkvah se moli arabsko, ali na drugih jezikih, tud se sliši alahu ekber in tako dalje...Mediji so vas pa oprali res.
ODGOVORI
0 0
Betuul
25. 11. 2025 19.39
+0
Pa kaj je tam ta jevreja! Komanda nad Arabi ali kaj??Prvič Jevreji se naj ne vtikajo v rim.kat.Papža; in naj se držijo pravil svojga verovanja!
ODGOVORI
1 1
Betuul
25. 11. 2025 19.41
-1
Pravzaprav se JevrejIzraeli vtaknejo v vsako muho; ki leti in v vsak drek in gledajo katere muhe so gor! Ena sramota so
ODGOVORI
0 1
Pajo_36
25. 11. 2025 19.38
+1
Za une k ne veste. Pa vam nič ne zamerim. Izrael sto procentno nadzoruje vse na ozemlju od države Izrael 1948-1967, do vseh območij kar jih je po 1967 zasedel. KAj to pomeni? Res je, da s sporazumom v Oslu, so mesta recimo, Ramallah, Bethelehm, NAblus, Jericho, del Hebrona dobili avtonomijo, ampak pretok ljudi, robe in tako dalje, vse poteka preko Izraela. Vse. Pri enklavi Gaza, pa nadzorujejo tudi mejni prehod med Egiptom in Gazo, kjer Izrael nima ozemeljskega stika s tem prehodom Rafah, ampak on nadzoruje, kaj in kdo bo šel notri ali ven. Tale papamobil lahko prileti v Kairo, pa mora proti Sinaju in Gazi ali pa na Ben Gurion v Tel aviv, pa sept ima nadzor Izrael ane. To je fora. Kar se pa tičekrščanstva. Izraelci podpirajo samo ameriške preacher protestantske bele bogate kristjane, ki mečejo miljarde v Izrael, na celotnem ozemlju pa bi se rad znebil avtohtonih arabskih kristjanov, ki jim grejo narobe, ker seveda se proti apartheidu borijo z muslimani skupaj. To je fora. Laž je velika, kako oni ščitijo krščanstvo, to ponavljajo non stop, ker jim Amerika, ki jo obvlada cionistični kapital daje letno miljarde evrov... Zato Free Palestine ne pomeni samo konec apartheida na zahodnem Bregu, ampak tudi svoboden pretok ljudi in blaga brez izraelskega vmešavanja, razen seveda, ko zadeva državo Izrael v mejah 1948-1967. Lahko googlate, wikipedia, ne poslušajte pa naš SDS, ki ga financira Netanjahu, tako kot vse evropske desnice, od HDZ, AFD-ja, FPö-ja in tako dalje...za denar bodo oni lagali svašta in opravičevali nasilje, ker tako kaže naročnik.
ODGOVORI
2 1
Slovenska pomlad
25. 11. 2025 19.19
-2
Res sem ponosen,da SDS podpira genocid v Gazi.
ODGOVORI
2 4
Skinwalker
25. 11. 2025 19.17
-1
Pa kaj imajo oni za odobravat.. oni morajo odgovarjat za genocid..
ODGOVORI
4 5
Vera in Bog
25. 11. 2025 18.59
-2
Gaza je res lep konec, samo kaj ti pomaga če je toliko islama tam.
ODGOVORI
5 7
Grahek
25. 11. 2025 19.14
-2
Vladar tega sveta je ustvaril religije za to da bi čim več ljudi vzel z sabo v pogubljenje. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!‹« (pravi Jezus).
ODGOVORI
0 2
jablan
25. 11. 2025 19.28
+0
vera ni problem problem je napačno tolmačenje vere
ODGOVORI
1 1
Grahek
25. 11. 2025 19.33
+1
Če se ne ponovno rodiš, ne moreš priti v nebeško kraljestvo (pravi jezus)
ODGOVORI
1 0
Betuul
25. 11. 2025 19.42
-1
In nevernih židov
ODGOVORI
0 1
Heprk
25. 11. 2025 19.42
-2
lepsa je slovenija, sam skoda ker je jansa tukaj.
ODGOVORI
0 2
Grahek
25. 11. 2025 19.50
@heprk. Ne gre se za slovenijo, gre se za večnost. Vstopi skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.«(pravi jezus)
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
25. 11. 2025 18.55
-1
Kam je poniknil ta Frančišek 🤣🤣 kolikor dobrega toliko slabega je bil on?
ODGOVORI
3 4
Vera in Bog
25. 11. 2025 18.55
-3
Kam je poniknil ta Frančišek 🤣🤣 kolikor dobrega toliko slabegga je bil on?
ODGOVORI
2 5
NeXadileC
25. 11. 2025 18.51
+0
Se bo vrnil s belo Toyoto?
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
25. 11. 2025 18.50
+0
Kar Papa naj pelje to tja. Da bo videl kako hvaležni bodo. Izrael pa eno malo bombico vržite takrat.
ODGOVORI
3 3
NeXadileC
25. 11. 2025 18.50
+0
Kdo je boljši, Papež ali Copperfield?
ODGOVORI
1 1
SAME KLOBASE
25. 11. 2025 18.37
+3
Res se delajo norce iz denarja
ODGOVORI
5 2
Jimi1
25. 11. 2025 18.37
+4
Kot kaže se bo šef Hamasa z njim vozil na dnevne obiske svojega harema... Bravo papež ,odlični posel si našel za Papamobil!
ODGOVORI
7 3
Sixten Malmerfelt
25. 11. 2025 18.36
-3
Tvoj veliki vodja Jufka se bo pa javil, da bo metal bombe!na njega!
ODGOVORI
3 6
proofreader
25. 11. 2025 18.33
+4
Tanja se bo javila, da ga šofira. Da bo končno kaj koristnega naredila.
ODGOVORI
5 1
ptuj.si
25. 11. 2025 18.33
+3
Papa mobil naj ostane v Vatikanu.
ODGOVORI
4 1
Vojko Kos
25. 11. 2025 19.03
A res mislite, da bo novi papež rabljen avto uporabljal?! 🤣
ODGOVORI
0 0
