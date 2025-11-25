Bo Izrael odobril prevoz papamobila v Gazo?

Otroci niso številke. Otroci so obrazi, imena in zgodbe. In prav vsak je pomemben. Besede pokojnega papeža Frančiška je v Betlehemu povzel švedski kardinal. Frančišek je namreč imel posebno željo za svoj papamobil. Želel je, da se ga predela v mobilno kliniko, namenjeno oskrbi otrok v razdejani Gazi. Opremljena je s pripomočki za zdravljenje, diagnostiko, kisikom, cepivi in zdravili. Po blagoslovu Cerkve je zdaj na vrsti Izrael, ki mora odobriti prevoz v Gazo.