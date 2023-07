Bo Japonska kljub kritikam izpustila radioaktivno vodo iz Fukušime v ocean?

Japonska bo prav kmalu začela z izpuščanjem obdelane radioaktivne vode v ocean, potem ko je jedrski nadzorni organ Združenih narodov odobril ta sporni načrt, ki se bo izvajal 12 let po jedrski nesreči v Fukušimi.

Načrt za izpuščanje prečiščene odpadne vode je bil pripravljen že več let, okoljski minister pa je leta 2019 izjavil, da "ni drugih možnosti", saj zmanjkuje prostora za zadrževanje kontaminiranega materiala. Rafael Grossi, vodja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), je v torek prispel na Japonsko, da bi obiskal Fukušimo in premierju Fumiu Kišidi predstavil varnostni pregled organa ZN.

icon-expand Generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi s Tomoakijem Kobajakavo, predsednikom družbe Tokyo Electric Power. FOTO: AP

Vendar pa odobritev ZN ni pomirila zaskrbljenih prebivalcev sosednjih držav in lokalnih ribičev, ki še vedno čutijo posledice nesreče iz leta 2011. Nekateri namreč dvomijo v ugotovitve IAEA, Kitajska je nedavno trdila, da ocena skupine "ni dokaz zakonitosti in legitimnosti" izpusta odpadne vode iz Fukušime. Kaj namerava Japonska storiti z jedrskimi odpadki? Družba Tepco, ki upravlja jedrsko elektrarno, od nesreče črpa vodo, da bi ohladila gorivne palice jedrskih reaktorjev v Fukušimi. To pomeni, da elektrarna vsak dan proizvaja onesnaženo vodo, ki jo hrani v ogromnih rezervoarjih. Napolnjenih je že več kot 1000 rezervoarjev, Japonska pa pravi, da to ni trajnostna dolgoročna rešitev. V naslednjih 30 letih želi to vodo postopoma izpuščati v Tihi ocean, pri čemer vztraja, da je izpust varen. Spuščanje očiščene odpadne vode v ocean je rutinska praksa jedrskih elektrarn, vendar glede na to, da gre za stranski produkt nesreče, to niso običajni jedrski odpadki. Tepco vodo iz Fukušime filtrira prek sistema za napredno obdelavo tekočin (ALPS), ki večino radioaktivnih snovi, razen tritija in ogljika-14, zmanjša na sprejemljive varnostne standarde.

icon-expand Fukušima FOTO: AP

Tritij in ogljik-14 sta radioaktivni obliki vodika in ogljika, ki ju je težko izločiti iz vode. V naravnem okolju, vodi in celo pri ljudeh sta zelo prisotna, saj nastajata v zemeljski atmosferi in lahko vstopata v vodni krog. Oba oddajata zelo nizke ravni sevanja, vendar lahko predstavljata tveganje, če ju zaužijemo v večjih količinah. Japonska vlada trdi, da je končna raven tritija – približno 1500 bekerelov na liter – veliko varnejša od ravni, ki jo zahtevajo regulatorji za izpust jedrskih odpadkov ali Svetovna zdravstvena organizacija za pitno vodo. Družba Tepco je dejala, da bo tudi raven ogljika-14 ustrezala standardom. Tepco in japonska vlada sta izvedla študije, ki so pokazale, da izpuščena voda ne bo predstavljala velikega tveganja za ljudi in morsko življenje. Načrt so podprli tudi številni znanstveniki. "Izpuščena voda bo kapljica v oceanu, tako po količini kot po radioaktivnosti. Ni dokazov, da bi te izjemno nizke ravni radioizotopov škodljivo vplivale na zdravje," je dejal strokovnjak za molekularno patologijo Gerry Thomas, ki je z japonskimi znanstveniki sodeloval pri raziskavah sevanja in svetoval IAEA pri poročilih o Fukušimi.

"Potrebnih je več študij o vplivu na ocean in morsko življenje" Načrtu nasprotujejo strokovnjaki za človekove pravice, ki so jih imenovali ZN, in okoljski aktivisti. Organizacija Greenpeace je objavila poročila, ki vzbujajo dvom o Tepcovem postopku čiščenja in trdijo, da ne odstranjuje dovolj radioaktivnih snovi. Kritiki pravijo, da bi morala Japonska zaenkrat obdelano vodo obdržati v rezervoarjih. Trdijo, da bo s tem pridobila čas za razvoj novih tehnologij obdelave in omogočila, da se preostala radioaktivnost naravno zmanjša. Tudi nekateri znanstveniki se z načrtom ne strinjajo. Pravijo, da je treba opraviti več študij o tem, kako bi to vplivalo na oceansko dno in morsko življenje.

icon-expand Fukušima FOTO: AP

"Videli smo neustrezno radiološko in ekološko presojo vpliva, zaradi česar smo zelo zaskrbljeni, da Japonska ne le da ne bo mogla odkriti, kaj prihaja v vodo, sedimente in organizme, ampak če bo to ugotovila, ne bo mogla tega odstraniti," je v oddaji BBC Newsday povedal morski biolog Robert Richmond, profesor na Univerzi na Havajih. Tatsudžiro Suzuki, profesor jedrske tehnike z Raziskovalnega centra za odpravo jedrskega orožja Univerze v Nagasakiju, je za BBC povedal, da načrt "ne bo nujno povzročil resnega onesnaženja ali škodoval – če bo vse potekalo dobro". Vendar je glede na to, da družbi Tepco ni uspelo preprečiti nesreče iz leta 2011, še vedno zaskrbljen zaradi morebitnega naključnega izpusta onesnažene vode. Sosede Japonske nasprotujejo temu načrtu Kitajska je zahtevala, da Japonska pred izpustom vode doseže dogovor z regionalnimi državami in mednarodnimi institucijami. Peking je Tokio obtožil tudi kršenja "mednarodnih moralnih in pravnih obveznosti" ter opozoril, da bo v primeru nadaljevanja načrta "moral nositi vse posledice". Odnosi med državama so trenutno zelo ostri, saj Japonska v zadnjem času krepi svojo vojsko, Kitajska pa s svojimi provokativnimi potezami v okolici Tajvana povečuje napetosti. Tokio se je sicer pogovarjal s svojimi sosedami, maja pa je gostil južnokorejsko skupino strokovnjakov, ki si je ogledala elektrarno v Fukušimi. Vendar pa ni gotovo, kako daleč bo šlo pri pridobivanju soglasja sosednjih držav, preden bodo izpeljali načrt.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V nasprotju s Kitajsko je Seul, ki si zelo prizadeva za vzpostavitev vezi z Japonsko, svoje pomisleke omilil in v torek dejal, da "spoštuje" ugotovitve IAEA. Vendar se južnokorejsko ljudstvo še zdaleč ne strinja s tem. V nedavni anketi je bilo ugotovljeno, da je kar 80 odstotkov zaskrbljenih zaradi izpusta vode. "Vlada izvaja strogo politiko prepovedi smetenja na morju. Toda zdaj vlada Japonski ne reče niti besede o odpadnih vodah, ki se stekajo v ocean," je za korejski BBC povedal južnokorejski ribič Park Hi-džun. "Nekateri uradniki pravijo, da moramo biti tiho, če nočemo še bolj vznemiriti potrošnikov. Mislim, da je to nesmisel."

icon-expand Južnokorejski ribiški čolni so organizirali pomorsko parado v znak protesta proti načrtovanemu izpustu obdelane radioaktivne vode iz propadle jedrske elektrarne Fukušima v morje. FOTO: AP

Na tisoče ljudi se je udeležilo protestov v Seulu, na katerih so pozivali k ukrepanju vlade, medtem ko so nekateri kupci v strahu pred motnjami v oskrbi s hrano nakopičili zaloge soli in drugih potrebščin. Kot odgovor na nezadovoljstvo ljudi je južnokorejski parlament prejšnji teden sprejel resolucijo, s katero je nasprotoval načrtu za izpust vode, čeprav ni jasno, kako bo to vplivalo na odločitev Japonske. Uradniki prav tako začenjajo "intenzivne inšpekcijske preglede" morske hrane in se držijo obstoječe prepovedi uvoza japonske morske hrane iz regij v okolici elektrarne v Fukušimi. Da bi pomiril strahove javnosti, je predsednik vlade Han Dak-su dejal, da bi bil pripravljen piti vodo iz Fukušime, da bi dokazal, da je varna, medtem ko je eden od uradnikov prejšnji teden dejal, da bo le majhen del izpusta končal v korejskih vodah. Generalni sekretar Foruma pacifiških otokov, medvladne skupine pacifiških otokov, ki vključuje Avstralijo in Novo Zelandijo, je prav tako januarja objavil mnenje, v katerem je izrazil "resno zaskrbljenost". "Preden se dovoli izpust v ocean, je potrebnih več podatkov," je zapisal. "Našim otrokom in vnukom smo dolžni zagotoviti, da bo njihova prihodnost varna in zanesljiva."

icon-expand Južnokorejski ribiči na shodu proti odločitvi japonske vlade FOTO: AP