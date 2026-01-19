Bo jedrski bunker v nekaj dneh pogoltnilo morje?

Davey Robinson , ki snema njene zadnje dni, je za britanski medij ocenil, da ta bunker ne bo več dolgo zdržal, morda le nekaj dni.

Sedemdeset let star bunker je bil zgrajen kot opazovalnica v primeru jedrske vojne. Ima dve spalnici in osnovne bivalne prostore, poroča BBC.

Oblasti so ljudi pozvale, naj se izogibajo območju, tako na vrhu pečine kot na plaži, in naj vedno ohranjajo varno razdaljo od vznožja erodirajočih pečin zaradi tveganaj.

Po podatkih Agencije za okolje ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodirajočih obal v Združenem kraljestvu. Bunker na vrhu pečine je ena od številnih postaj za jedrski nadzor in spremljanje vzdolž britanske obale, je pojasnila zgodovinsko raziskovalna skupina Subterranea Brittanica. Znan kot postaja Tunstall ROC (Royal Observer Corps), naj bi bila zgrajena leta 1959 in razgrajena v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Agencija za okolje je potrdila, da ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodiranih obal v Združenem kraljestvu. Obala Holdernessa erodira v povprečju za dva metra na leto.