Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo jedrski bunker v nekaj dneh pogoltnilo morje?

London , 19. 01. 2026 08.57 pred 39 minutami 1 min branja 8

Avtor:
A.K.
Nuklearni bunker in erozija

Jedrski bunker na pečini obale vzhodnega Yorkshira je le nekaj dni oddaljen od tega, da se zaradi obalne erozije zruši v morje. Opečnata stavba v bližini Tunstalla naj bi bila stara približno 70 let in je bila zasnovana kot opazovalnica v primeru jedrske vojne.

Sedemdeset let star bunker je bil zgrajen kot opazovalnica v primeru jedrske vojne. Ima dve spalnici in osnovne bivalne prostore, poroča BBC. 

Davey Robinson, ki snema njene zadnje dni, je za britanski medij ocenil, da ta bunker ne bo več dolgo zdržal, morda le nekaj dni. 

Oblasti so ljudi pozvale, naj se izogibajo območju, tako na vrhu pečine kot na plaži, in naj vedno ohranjajo varno razdaljo od vznožja erodirajočih pečin zaradi tveganaj. 

Po podatkih Agencije za okolje ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodirajočih obal v Združenem kraljestvu. Bunker na vrhu pečine je ena od številnih postaj za jedrski nadzor in spremljanje vzdolž britanske obale, je pojasnila zgodovinsko raziskovalna skupina Subterranea Brittanica. Znan kot postaja Tunstall ROC (Royal Observer Corps), naj bi bila zgrajena leta 1959 in razgrajena v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Agencija za okolje je potrdila, da ima vzhodni Yorkshire eno najhitreje erodiranih obal v Združenem kraljestvu. Obala Holdernessa erodira v povprečju za dva metra na leto. 

bunker anglija

Morski pes napadel 12-letnega dečka, prvi so ga oživljali prijatelji

12 ljudi ima več premoženja kot štiri milijarde drugih

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
19. 01. 2026 10.00
zavajujoccnaslov
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
19. 01. 2026 10.00
Ne razumem, zakaj niso prej podrli, ali bodo cegle iz vode nekam nosili ali bodo v vodi ostali kot "zgodovinski spomenik?
Odgovori
0 0
enapi
19. 01. 2026 10.00
Članek na nivoju nove24
Odgovori
0 0
suleol
19. 01. 2026 10.00
katastrofa res naredte novga oz jih ze ime pomoje kar nekaj
Odgovori
0 0
Omreznina2024
19. 01. 2026 09.57
Če imajo pa take jedrske bunkerje, jim ni pomoči.
Odgovori
+2
2 0
Slabnick
19. 01. 2026 09.52
Jedrski bunker, sem si čisto nekaj drugega predstavljal.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
19. 01. 2026 09.45
Kaj je zdaj tole, opazovalnica ali jedrski bunker .. !???
Odgovori
+3
3 0
0523
19. 01. 2026 09.58
Vikendica od novinarja...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
moskisvet
Portal
Njega si želi osvojiti 16 žensk
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450