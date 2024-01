Bo Josef Fritzl zaradi slabega zdravja kmalu na prostosti?

Poročilo je voda na mlin enemu najbolj znanih avstrijskih zločincev, ki je ugrabil lastno hčer in jo imel v kleti svojega doma zaprto vse od leta 1984 do 2008. Vsa leta ujetništva jo je posiljeval in zaplodil kar sedem otrok. Marca leta 2009 ga je sodišče spoznalo za krivega in ga obsodilo na dosmrtno ječo ter ga poslalo v državni zapor Krems-Stein.

Kot navaja Kronen Zeitung, bi Fritzla teoretično res lahko premestili na normalni oddelek, a ker je v tako slabem zdravstvenem stanju, bi ga morali najverjetneje namestiti v zaporniški bolnišnici ali pa bi bilo celo ustrezneje, da se ga namesti v enega od državnih negovalnih domov za starejše. Prav slednji rešitvi se najbolj nagiba tudi zdravnica Wagnerjeva, ki je podala Fritzlovo zadnjo zdravstveno oceno. "Že imam pripravljen obrazec za njegov pogojni izpust. Če bo vloga odobrena, kar predvidevam, da bo, bi najraje videla, da se ga namesti v enega od zavodov, kjer bodo skrbeli zanj," je za časnik dejala Kastnerjeva.

Grozodejstva, ki jih je Fritzl povzročil svoji hčeri Elisabeth in njenim sedmim otrokom, so nedoumljiva. Elisabeth je od svojega 18. leta živela v kleti, ki jo je njen oče pred tem na skrivaj zgradil in opremil z zvočno izolacijo, saj je načrtoval njeno ugrabitev. 24 let je preživela v ječi brez dnevne svetlobe na milost in nemilost prepuščena sprijenemu očetu, ki naj bi jo zlorabil več kot 3000-krat. V kleti mu je rodila sedem otrok. Eden od sinov je umrl kmalu po porodu, tri je Fritzl vzel materi in jih odpeljal k ženi pod pretvezo, da gre za njune vnuke, ki jim jih pošilja Elisabeth, saj naj bi bila v kultu, kjer so otroci prepovedani. Tri je pustil v ječi z materjo, da so hirali in trpeli. Šele, ko je najstarejša hči padla v komo zaradi hude podhranjenosti in pomanjkanja vitaminov, je pristal, da jo odpelje iz ječe v bolnišnico, vse skupaj pa je nato pripeljalo do razkritja ene nahujših zlorab na Avstrijskem.