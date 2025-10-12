Bo kanadski vodni park usmrtil 30 zdravih belug?

Marineland je desetletja privabljal otroke iz Kanade in njihove starše, ki so si želeli od blizu ogledati morsko življenje. Toda za vodnimi vlakci smrti in predstavami delfinov se je skrivala temna zgodovina zlorabljanja živali in dolgotrajnih finančnih težav. Ontarijska služba za dobrobit živali je v zadnjih nekaj letih izvedla več preiskav in park od leta 2020 obiskala več kot 200-krat, poroča BBC. Finančne težave so se le še poglobile in zdaj park poskuša dobiti dovoljenje za prodajo 30 belug Kitajski. Ker so jim dovoljenja zavrnili, je park sporočil, da bo morda moral beluge evtanazirati. Zdaj zagovorniki, strokovnjaki in uradniki iščejo načine za rešitev kitov – čeprav se le redki strinjajo z eno samo rešitvijo, nekateri pa pravijo, da so napovedi Marinelanda, da bo pobil svoje kite, le prazne grožnje.
Ogromni vodni park je bila nekoč priljubljena atrakcija, ki se je z leti soočala z vse večjim nadzorom zaradi skrbi za živali. Leta 2019 je Kanada sprejela zakon, ki prepoveduje zadrževanje kitov in delfinov v ujetništvu. Zakonodaja je omgočila zaščito za vse bodoče živali, ne pa tudi za živali, ki so že v ujetništvu, kar je pustilo malo prostora za vmešavanje zvezne vlade v zadeve kitov v Marinelandu.
Leta 2020 je Služba za zaščito in dobrobit živali začela preiskavo parka. Odkrila je, da so vsi morski prebivalci v stiski zaradi slabe kakovosti vode. Do leta 2024 se je po naložbi v novo tehnologijo kakovost vode izboljšala, vendar je bil Marineland istega leta spoznan za krivega zlorabe in zanemarjanja treh mladih črnih medvedov, ki so bili več mesecev zadrževani v majhnih ograjenih prostorih brez ustreznega dostopa do vode.
V parku doslej poginilo 20 kitov
Po poročanju Canadian Pressa je v Marinelandu od leta 2019 poginilo skupno dvajset kitov – ena orka in 19 belug. Podjetje je trdilo, da so z živalmi dobro ravnali in da so bile smrti del naravnega življenjskega cikla. Obisk parka se je po številnih kritikah drastično zmanjšal in to pomlad ni bil odprt za turiste, mnogi zato opozarjajo, da je stečaj parka neizogiben.
Uradniki parka pravijo, da si ne morejo privoščiti nadaljnje skrbi za živali, zato jim morajo najti nov dom. Marineland je zvezno vlado zaprosil za dovoljenje za prodajo kitov tematskemu parku v Zhuhaiju na Kitajskem. Vendar pa je ministrica za ribištvo Joanne Thompson odločila, da bi se s kiti v kitajskem parku soočili s podobno obravnavo kot z "javno zabavo", in zavrnila prošnjo Marinelanda.
Številne organizacije so se strinjale s Thompsonovo, da park v Zhuhaiju ni primerna možnost. Prejšnji teden pa je park mnoge šokiral, ko je vladi sporočil, da bo morda moral kite evtanazirati. Kanadsko vlado je zaprosil za sredstva za nadaljnjo skrb za živali. V pismu Marinelanda ministrstvu za ribištvo, ki ga je pridobil BBC, je zapisano, da bo karkoli se bo zgodilo z živalmi, "neposredna posledica ministrine odločitve". Vlada se je ostro odzvala: "Dejstvo, da Marineland kljub dolgim letom gojenja teh kitov v ujetništvu ni načrtoval ustrezne alternative, ne pomeni, da mora kanadska vlada pokriti vaše stroške," je Thompsonova zapisala v pismu Marinelandu.
Trenutno stanje kitov ostaja nejasno.
