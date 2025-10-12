Bo kanadski vodni park usmrtil 30 zdravih belug?

Vodni park Marineland, nekoč priljubljena turistična destinacija, se sooča z dolgotrajnimi finančnimi težavami in nadzorom zaradi domnevne zlorabe živali. Kljub prepovedi ujetništva kitov v Kanadi, se park sedaj bori za prodajo 30 belug na Kitajsko, sicer pa grozi z njihovo evtanazijo, kar je sprožilo oster odziv kanadske vlade.

Marineland je desetletja privabljal otroke iz Kanade in njihove starše, ki so si želeli od blizu ogledati morsko življenje. Toda za vodnimi vlakci smrti in predstavami delfinov se je skrivala temna zgodovina zlorabljanja živali in dolgotrajnih finančnih težav. Ontarijska služba za dobrobit živali je v zadnjih nekaj letih izvedla več preiskav in park od leta 2020 obiskala več kot 200-krat, poroča BBC. Finančne težave so se le še poglobile in zdaj park poskuša dobiti dovoljenje za prodajo 30 belug Kitajski. Ker so jim dovoljenja zavrnili, je park sporočil, da bo morda moral beluge evtanazirati. Zdaj zagovorniki, strokovnjaki in uradniki iščejo načine za rešitev kitov – čeprav se le redki strinjajo z eno samo rešitvijo, nekateri pa pravijo, da so napovedi Marinelanda, da bo pobil svoje kite, le prazne grožnje.

Beluge v Marinlandu icon-picture-layer-2 1 / 3

Ogromni vodni park je bila nekoč priljubljena atrakcija, ki se je z leti soočala z vse večjim nadzorom zaradi skrbi za živali. Leta 2019 je Kanada sprejela zakon, ki prepoveduje zadrževanje kitov in delfinov v ujetništvu. Zakonodaja je omgočila zaščito za vse bodoče živali, ne pa tudi za živali, ki so že v ujetništvu, kar je pustilo malo prostora za vmešavanje zvezne vlade v zadeve kitov v Marinelandu. Leta 2020 je Služba za zaščito in dobrobit živali začela preiskavo parka. Odkrila je, da so vsi morski prebivalci v stiski zaradi slabe kakovosti vode. Do leta 2024 se je po naložbi v novo tehnologijo kakovost vode izboljšala, vendar je bil Marineland istega leta spoznan za krivega zlorabe in zanemarjanja treh mladih črnih medvedov, ki so bili več mesecev zadrževani v majhnih ograjenih prostorih brez ustreznega dostopa do vode.

V parku doslej poginilo 20 kitov