Bo Kimova hči naslednja severnokorejska voditeljica?

Državni mediji njenega imena niso objavili, po podatkih južnokorejskih obveščevalcev pa ji je ime Ju-ae in je Kimova hči s soprogo Ri Sol-ju, s katero naj bi bil poročen od leta 2009.

O njej je prvi v javnosti spregovoril nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Dennis Rodman. Povedal je, da mu je Kim med obiskom v Pjongjangu leta 2013 predstavil svojo soprogo in deklico, za katero je dejal, da je njegova hči. Koliko je stara, ni znano, bila pa naj bi najstnica.

Kim se je s hčerko prvič v javnosti pojavil novembra 2022 in potrdil govorice o njenem obstoju. Takrat se je z očetom udeležila izstrelitve severnokorejske medcelinske balistične rakete. Odtlej se je v domovini z njim udeležila več preizkusov severnokorejskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Okoli 40-letni Kim namreč od leta 2011 vodi eno najbolj zaprtih držav na svetu, o njegovem zasebnem življenju pa je znanega le malo. Državo od ustanovitve leta 1948 vodi družinska dinastija Kim, kar pomeni, da bo želel, da vodenje države prevzame eden od njegovih otrok.

Da bi Kim Ju-ae lahko bila naslednja voditeljica Severne Koreje, po poročanju AFP kaže več znakov.

Zadnja leta jo državni mediji naslavljajo z ljubljen ali cenjen otrok. Na posnetkih je videti, da se ji odrasli globoko priklanjajo. V zadnjih nastopih v javnosti je pogosto hodila pred materjo in teto - vplivno tiskovno predstavnico režima Kim Yo-jong. Pri tem se je oklenila očetove roke, s katerim sta si šepetala. Kim ji je celo večkrat dovolil, da je v avtomobil vstopila pred njim.

Pozornost je pritegnila tudi s svojim dragim okusom, saj pogosto nosi sončna očala Gucci in ure Cartier, občasno pa z očetom nosita usklajene usnjene jakne in temna očala.

Doslej se je z očetom v Severni Koreji udeleževala diplomatskih in vojaških dogodkov, udeležba na paradi v Pekingu pa je njena prva uradna pot v tujino z njim, je za AFP povedal nekdanji predsednik Univerze za severnokorejske študije v Seulu Yang Moo-jin. Ocenil je, da je prehod z domačega na mednarodno prizorišče morda njen "končni prehod do nasledstva".

Poznavalci menijo, da gre za premišljen korak družine Kim, s katerim ji želijo zagotoviti pomembno mednarodna izpostavljenost. Da ne gre samo za družinsko potovanje, temveč "debi naslednice", meni tudi profesor Lim Eul-chul z inštituta za študije Daljnega Vzhoda.

Izpostavil je, da primeri iz preteklosti kažejo, da dediči običajno utrdijo svoj status z obiskom Kitajske ali udeležbo na mednarodnih dogodkih. Kimov oče Kim Jong-il, ki ga je za naslednika določil njegov oče Kim Il-sung, se je tako leta 1983 v Pekingu sestal z očetom sedanjega kitajskega predsednika Ši Džinpinga, je dodal.

Da bi Kim Ju-ae lahko na čelu izolirane države nasledila očeta so sicer južnokorejski obveščevalci prvič ocenili lani na podlagi analize njenega pojavljanja v javnosti. Med dokazi so navedli poštno znamko, na kateri je skupaj z očetom, in to da visoki državni funkcionarji pred njo pokleknejo.

V Pekingu se je s Kimom parade udeležila tudi njegova sestra Kim Yo-jong, tiskovna predstavnica režima, ki je v zadnjih letih pridobila vidno vlogo v vladajoči stranki, poroča britanski BBC.