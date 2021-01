Bo kitajskim reševalcem še pravi čas uspelo zvrtati jašek do ujetih rudarjev?

Časa za rešitev 12 ujetih rudarjev v rudniku zlata na vzhodu Kitajske je vedno manj. Namreč, v jašek, kjer so ujeti že 10 dni, vdira voda. Trenutno reševalci poskušajo do rudarjev izvrtati dovolj širok jašek, po katerem bi jih nato dvignili na površje. A vrtanje v granitna tla poteka zelo počasi.

Bitka za 12 ujetih rudarjev v rudniku zlata na Kitajskem se nadaljuje. Skupina rudarjev je globoko pod površjem ujeta že 10 dni, v ponedeljek pa so uspeli vzpostaviti kontakt z reševalci. Ti sedaj noč in dan vrtajo in širijo jašek za komuniciranje, da bi prek njega na površje spravili ujete rudarje. Časa ni veliko, saj se v jašku, kjer so obtičali rudarji, hitro nabira voda.

icon-expand Reševanje ujetih rudarjev v rudniku zlata na vhodu Kitajske. FOTO: Profimedia

Reševanje spominja na zgodbo iz Čila, ko so leta 2010 iz rudnika San Jose s pomočjo jaška in dvigala rešili 33 rudarjev, ki so bili 700 metrov pod zemljo ujeti kar 69 dni.

Kitajski mediji poročajo, da je reševalna operacija do sedaj potekala prepočasi, zaradi kritik pa sta dosedanji vodji reševalne akcije odstopili. Trenutno je na območju rudnika 16 reševalnih ekip ter več deset članov zdravstvenega osebja. 10. januarja je v rudniku na vzhodu Kitajske odjeknila eksplozija, ki je globoko pod površjem ujela 22 rudarjev. 12 rudarjev je 18. januarja uspelo vzpostaviti stik z reševalci, usoda ostalih desetih še vedno ni znana. Reševalci so namreč v jašek, ki služi za komunikacije, spustili listek pritrjen na kovinsko žico. nanj so ujeti rudarji napisali sporočilo, v katerem so prosili za hrano in zdravila ter opozorili reševalce, da se poplavne vode hitro dvigujejo in jim grozi utopitev.

icon-expand Sporočilo, ki so ga rudarji napisali in poslali reševalcem. FOTO: Profimedia