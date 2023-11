Bo kmalu konec tradicionalnega uživanja pasjega mesa v Južni Koreji?

Številni lastniki hišnih ljubljenčkov pse obravnavajo kot člane družine ter družabne živali, drugi pa pravijo, da je uživanje njihovega mesa poseben vidik kulinarične kulture države in tudi osnovna pravica do izbire hrane.

"Čas je, da s sprejetjem posebnega zakona za odpravo uživanja pasjega mesa končamo družbene spore in polemike," je na srečanju z vladnimi uradniki in aktivisti za zaščito živali poudaril Yu Eui-dong, politični vodja Stranke ljudske moči, poroča Al Jazeera. Zakonodaja bi zdaj prepovedala vzrejo psov za zakol in tudi prodajo pasjega mesa. V triletnem obdobju pa bi podjetjem, ki prodajajo tovrstno meso, priskrbeli finančno podporo.

Vse se je začelo že s prvo damo Kim Keon-hee, ki je javno kritizirala uživanje pasjega mesa, skupaj z možem, predsednikom Yoonom Suk-yeolom, pa sta posvojila mnogo potepuških psov.

Sicer pa ni prvič, da poskušajo v parlament podati ta predlog zakona, a do zdaj žal ni uspelo. Tisti, ki so neposredno vpleteni v industrijo, kmetje in lastniki restavracij so večkrat protestirali, zakon pa ni bil sprejet. Čeprav je uživanje pasjega mesa veliko manj razširjeno kot nekoč, je namreč še vedno zelo priljubljeno, predvsem med starejšo generacijo.

Možnost prepovedi so nemudoma pozdravile skupine za zaščito živali, piše Al Jazeera. "Sanje so se uresničile vsem, ki smo si tako močno prizadevali za odpravo te krutosti," je v izjavi zapisala organizacija Humane Society International. Predstavniki nacionalnega združenja rejcev pasjega mesa pa, kot pričakovano, so povsem ogorčeni. Potezo so celo označili za ogrožanje njihove pravice do življenja. Po vladnih informacijah je v Južni Koreji okoli 1150 pasjih vzrejališč, 34 klavnic in 219 distributerjev pasjega mesa. V okoli 1600 restavracijah je na jedilniku specialiteta prav pasje meso.