Bo kmalu pozidan še eden od zadnjih neokrnjenih delov istrske obale?

Spori z lokalnimi ribiči

Del ozemlja za luksuzno letovišče predstavlja priljubljen zaliv Stupova blizu Brseča. Zaliv je sicer dostopen zgolj peš ali s čolnom, v njem pa je postavljenih več ribiških hiš oziroma nekakšnih garaž, kamor so lokalni ribiči shranjevali svoje čolne in opremo, ker zaliv ni zaščiten pred vremenskimi nevšečnostmi. Hišice so na obali že več generacij ribiških družin, zato si ribiči prizadevajo, da bi jih zaščitili kot kulturno dediščino, hkrati pa je šele zdaj, ko je znan lastnik zemljišča, stekel postopek, da bi zaliv s hišicami opredelili kot zaščiten obalni pas, kjer zasebno lastništvo ni mogoče. Seveda Milić vztraja, da je celotno območje nad zalivom v njegovi lasti, zato lahko tam dela, kar hoče, tudi z zalivom, ki je del kupljenega zemljišča, vztraja Milić. Na območju nad zalivom so že začeli krčenje gozda in pripravo dovozne ceste, poroča Morski.hr.

Pozidava še zadnjih neokrnjenih koščkov Istre

Letovišče bi po njegovih besedah obsegalo 500 ležišč v 40 vilah z bazenom z razgledom na Cres in Kvarnerski zaliv, športne terene, restavracijo, tri pristajališča za helikopterje in samostojno napajanje z elektriko.

Občina Kršan je po besedah Milića popolnoma turistično nerazvita in s tega vidika zelo primerna za nove turistične naložbe, občini pa bi po ocenah vlagateljev naložba prinesla tudi precej prihodkov.

Župan Kršana medtem opozarja, da gre za enega od zadnjih neokrnjenih delov istrske obale in da bi o tako veliki naložbi morali odločati prebivalci na referendumu.