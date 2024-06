Bo ljubezenska pesem L' Amour Tourjours prepovedana na Oktoberfestu?

OGLAS

Ljubezen. Gigi D'Agostino v svoji himni L' Amour Tourjours omenja ljubezen in predanost, toda zdaj so pesem nekateri uvrstili celo na črno listo, piše Euronews. Na münchenskem Oktoberfestu v Nemčiji želijo organizatorji pesem prepovedati, da bi preprečili rasistično petje s strani razposajenih obiskovalcev, saj je pesem v zadnjih tednih dobila povsem desničarsko ekstremistično konotacijo. "Želimo jo prepovedati in prepovedal jo bom," je dejal vodja Oktoberfesta Clemens Baumgärtner. "Na Wiesnu ni prostora za vse te desničarske nesmisle," je dodal. Dogodek je namreč "lahkoten in lep", ima številne tuje goste in predvsem: je apolitičen.

Tradicionalni festival Oktoberfest FOTO: AP icon-expand

Nacistično geslo ob disko glasbi A kako se je stvar pravzaprav začela? Vse skupaj je sprožil škandal, ki se je prejšnji teden zgodil na nemškem otoku Sylt v Severnem morju. Gostje v prestižnem lokalu Pony v Kampnu so ob na videz neškodljivi uspešnici prepevali "Tujci ven" in "Nemčija je za Nemce". Nekdo naj bi celo posnemal Hitlerjev pozdrav. In kot je danes navada, je nekdo vse skupaj posnel in to objavil na družbenih omrežjih. Od tam pa ni poti nazaj. Šlo je tako daleč, da je tudi policija sprožila preiskavo. A ne samo obsodbe, ekstremistično izvedbo pesmi so prevzele še druge organizacije in jo prepevale po različnih prireditvah v Nemčiji.

Tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) ne dovoli, da bi se avstrijska nogometna reprezentanca na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji ogrevala ob zvokih pesmi L'amour toujours. Na odločitev Uefe se je že odzvala avstrijska nogometna zveza (Öfb), ki je poudarila, da jo bo spoštovala, poroča STA.

Vendar so se Nemci odzvali. Od Deutsche Bank do Vodafona so odpuščali zaposlene, ki so bili vpleteni v rasistični incident. Tudi sodstvo je zagrozilo s posledicami. "Po našem mnenju sta dotična slogana kazniva prekrška," je dejal Thorkild Petersen-Thrö z državnega tožilstva v Flensburgu na severu Nemčije. "V primeru spodbujanja sovraštva je najnižja zagrožena zaporna kazen tri mesece, najvišja pa pet let." D'Agostino se je že odzval in dejal, da v svoji pesmi izraža ljubezen do svoje žene, družine, glasbe in plesa. "Moja pesem govori o čudovitem, velikem in intenzivnem občutku, ki povezuje ljudi. To je ljubezen," je dejal. Po poročanju nemškega časopisa Der Spiegel naj ne bi komentiral rasističnih incidentov in naj bi zatrdil, da ni vedel, kaj se je zgodilo.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP











Po rasističnem incidentu se je pred restavracijo Pony zbralo več deset ljudi in protestiralo proti skrajni desnici. icon-picture-layer-2 1 / 7

'Desničarske ideje so globoko zakoreninjene v srcu družbe' Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v pogovorni oddaji kritizirala slogane in jih označila za zelo nečloveške in rasistične. "Paziti moramo, da se vrednote v naši demokraciji ne spremenijo," je opozorila, a ob tem vendarle spomnila, da so desničarska nagnjenja zelo prisotna v družbi. Zaskrbljenost zaradi skrajne desnice v Nemčiji namreč naglo narašča po poročilih iz začetka leta, da so se skrajneži tudi sestali, da bi razpravljali o deportaciji milijonov priseljencev, vključno z nekaterimi, ki sicer imajo nemško državljanstvo, a niso Nemci.

Tudi populistična stranka AfD je v zadnjih petih letih doživela porast priljubljenosti, njihova podpora se je od volitev leta 2021 namreč podvojila. Tudi nemška notranja obveščevalna agencija vedno bolj opozarja, da število skrajno desničarskih ljudi narašča.