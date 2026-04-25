Bo Marco Rubio nasledil Donalda Trumpa?

Marco Rubio je v zadnjih letih močno okrepil svoj položaj znotraj Trumpove administracije in gibanja MAGA, poroča Politico. Ključno vlogo pri tem imajo njegova lojalnost predsedniku, disciplinirano javno nastopanje ter vidna vloga v zunanji in varnostni politiki ZDA. Kot državni sekretar in svetovalec za nacionalno varnost ima neposreden dostop do predsednika in sodeluje pri najpomembnejših odločitvah, kar mu daje politično težo in prepoznavnost. Rubio je bil posebej aktiven pri ostri politiki ZDA do Latinske Amerike, vključno z operacijami proti Venezueli, Kubi in mednarodni trgovini z drogami. Poleg tega se je pozicioniral tudi na področju priseljevanja, z zaostrenimi vizumskimi in varnostnimi ukrepi, ki jih uspešno predstavlja kot del agende "America First".

Raziskave javnega mnenja kažejo, da Rubiova podpora med republikanskimi volivci hitro raste. Na zadnjem glasovanju CPAC (srečanje ameriških in mednarodnih konservativcev) je dosegel velik skok, čeprav vodstvo še vedno ohranja podpredsednik JD Vance. Tudi ankete kažejo, da Vance ostaja favorit, a Rubio se mu opazno približuje. Pomembno je, da Rubio javno zatrjuje, da ne namerava izzvati Vancea v morebitnih predvolilnih tekmah, kar pomeni, da bi se moral podpredsednik kandidaturi odpovedati ali pa bi moral Donald Trump osebno preusmeriti podporo. Rubio uživa ugled kompetentnega, izkušenega in umirjenega politika, ki se je izognil večjim škandalom in notranjim sporom. Podporniki ga vidijo kot učinkovitega komunikatorja, ki zna tudi kontroverzne vojaške in varnostne poteze razložiti na način, sprejemljiv za bazo MAGA.

