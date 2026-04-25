Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo Marco Rubio nasledil Donalda Trumpa?

Wsahington, 25. 04. 2026 15.33 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Marco Rubio

Marco Rubio krepi svoj vpliv v vrstah republikancev in hitro pridobiva podporo volivcev. Čeprav za favoritom JD Vanceom zaostaja, njegova vloga v zunanji politiki in izkušenost prinašata tehtno politično prednost v prihajajočem obdobju.

Marco Rubio je v zadnjih letih močno okrepil svoj položaj znotraj Trumpove administracije in gibanja MAGA, poroča Politico. Ključno vlogo pri tem imajo njegova lojalnost predsedniku, disciplinirano javno nastopanje ter vidna vloga v zunanji in varnostni politiki ZDA. Kot državni sekretar in svetovalec za nacionalno varnost ima neposreden dostop do predsednika in sodeluje pri najpomembnejših odločitvah, kar mu daje politično težo in prepoznavnost.

Rubio je bil posebej aktiven pri ostri politiki ZDA do Latinske Amerike, vključno z operacijami proti Venezueli, Kubi in mednarodni trgovini z drogami. Poleg tega se je pozicioniral tudi na področju priseljevanja, z zaostrenimi vizumskimi in varnostnimi ukrepi, ki jih uspešno predstavlja kot del agende "America First".

JD Vance
JD Vance
FOTO: AP

Raziskave javnega mnenja kažejo, da Rubiova podpora med republikanskimi volivci hitro raste. Na zadnjem glasovanju CPAC (srečanje ameriških in mednarodnih konservativcev) je dosegel velik skok, čeprav vodstvo še vedno ohranja podpredsednik JD Vance. Tudi ankete kažejo, da Vance ostaja favorit, a Rubio se mu opazno približuje.

Pomembno je, da Rubio javno zatrjuje, da ne namerava izzvati Vancea v morebitnih predvolilnih tekmah, kar pomeni, da bi se moral podpredsednik kandidaturi odpovedati ali pa bi moral Donald Trump osebno preusmeriti podporo.

Rubio uživa ugled kompetentnega, izkušenega in umirjenega politika, ki se je izognil večjim škandalom in notranjim sporom. Podporniki ga vidijo kot učinkovitega komunikatorja, ki zna tudi kontroverzne vojaške in varnostne poteze razložiti na način, sprejemljiv za bazo MAGA.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Kljub temu med populističnim krilom republikancev ostaja nezaupanje, piše Politico. Očitajo mu, da je še vedno premalo avtentičen populist. Njegova politična prihodnost bo močno odvisna od razpleta ključnih zunanjepolitičnih kriz, predvsem na Bližnjem vzhodu.

Čeprav se Rubio vse pogosteje omenja kot resna možnost za Trumpovega naslednika, ključne odločitve še niso sprejete. Trump uradno še ni podprl nobenega kandidata, končna beseda pa naj bi padla šele po vmesnih volitvah. Poleg tega bo moral Rubio sam presoditi, ali si predsedniško tekmo sploh želi.

Zelenski se je pripravljen s Putinom srečati v Azerbajdžanu

Po več kot 50 letih v ZDA usmrtitve tudi s strelskimi vodi

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hani Vajk
25. 04. 2026 16.27
Rubio je še najbolj (edini) normalen med ožjim krogom Trumpa.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669