Med ramadanom prekinitev ognja v Gazi?

Pogovori za prekinitev spopadov so se v zadnjem času precej okrepili. Pogajalci iz ZDA, Egipta in Katarja si že dlje časa prizadevajo za prekinitev ognja, s katero bi Hamas izpustil nekaj deset talcev, ki jih zadržuje v Gazi, v zameno pa bi Izrael izpustil palestinske zapornike, privolil v šesttedensko prekinitev ognja in dovolil povečanje dostave pomoči v Gazo, piše AP.

Za neuradni rok, ko naj bi se prekinitev začela, velja začetek ramadana, ki se začne 10. marca in traja do 8. aprila. "Bliža se ramadan in Izraelci so se dogovorili, da v tem času ne bodo izvajali dejavnosti, da bi nam dali čas, da spravimo ven vse talce," je dejal ameriški predsednik v oddaji na televiziji NBC. Hkrati sicer Biden ni pozval h končanju vojne, ki je po navedbah izraelskih oblasti začela, ko so borci Hamasa ubili 1200 ljudi, večinoma civilistov, in ugrabili 250 ljudi.

Vendar so izraelski uradniki izrazili veliko presenečenje nad Bidnovimi besedami in dejali, da njegove pripombe niso bile podane v dogovoru z vodstvom države. Dodali so sicer, da si želijo dogovora, vendar pa da ima Hamas zelo pretirane zahteve. Tudi Hamas očitno ni zadovoljen s tem dogovorom, saj so sporočili, da ne bodo omilili nobene svoje zahteve, optimizem glede dogovora pa da je "preuranjen". "Ne želimo se odpovedati nobeni od svojih zahtev in to, kar je predlagano, nam ne ustreza," je poudaril uradnik Ahmad Abdel-Hadi za televizijo Al Mayadeen.