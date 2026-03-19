Bo moral sin norveške princese zaradi posilstev za več let v zapor?

Marius Borg Høiby, sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit, je obtožen 40 kaznivih dejanj, vključno s štirimi posilstvi, ki naj bi jih izvedel med letoma 2018 in 2024. Tožilci so pred sodiščem dejali, da ženske, ki naj bi jih obtoženi zlorabil, niso mogle dati soglasja. 29-letnik, ki sicer nima kraljevega naziva ali uradnih dolžnosti, vse obtožbe zanika in trdi, da so bili spolni odnosi sporazumni. Njegovi odvetniki so se ob tem na sojenju sklicevali, da v nobenem primeru ni dokazov o posilstvu. Sodišče so zato pozvali, naj moškega oprosti obtožb posilstva.

Høiby je sicer številna druga kazniva dejanja, vključno s posedovanjem drog, prevozom 3,5 kilograma marihuane leta 2020, prometnimi prekrški in kršitvami prepovedi približevanja. Delno je priznal tudi dejanja, povezana z nasiljem in grožnjami, vendar oporeka ključnim vidikom teh obtožb, vključno z naklepom. Ob tem je obtoženi na sodišču dejal, da ga je preiskava spremenila v "pošast", da se ga je velik del njegovega družbenega kroga izogibal in da se je boril z depresijo.

Na sojenju je pričalo približno 70 prič, predloženih pa je bilo na stotine besedilnih sporočil in digitalnih dokazov. Tožilci so opozorili na fotografije in videoposnetke, najdene na Høibyjevem telefonu. Ta teden so tako za obtoženega zahtevali sedem let in sedem mesecev zaporne kazni. Tožilec je ob tem opozoril na ponavljajoče kršitve pravil in testiranje meja s strani obtoženega. Šesttedensko sojenje v Oslu, ki je poželo pozornost svetovne javnosti, se je zdaj zaključilo, čaka se še zaključna razsodba. Preiskava zoper obtoženega se je začela leta 2024, ko je policija po poročilih o nasilnem incidentu posredovala v stanovanju v prestižni soseski Frogner v Oslu. Høibyja so aretirali in kasneje izpustili, vendar se je primer razširil, ko je več žensk podalo obtožbe zoper njega.