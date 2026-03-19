Tujina

Bo moral sin norveške princese zaradi posilstev za več let v zapor?

Oslo, 19. 03. 2026 17.44 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
M.P.
Marius Borg Høiby

Sojenje sinu norveške prestolonaslednice Mariusu Borgu Høibyju je končano. Njegovi odvetniki so sodišče pozvali, naj ga oprosti obtožb posilstev, medtem ko je tožilstvo zanj zahtevalo sedem let in sedem mesecev zaporne kazni. 29-letnik sicer obtožbe zanika.

Marius Borg Høiby, sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit, je obtožen 40 kaznivih dejanj, vključno s štirimi posilstvi, ki naj bi jih izvedel med letoma 2018 in 2024. Tožilci so pred sodiščem dejali, da ženske, ki naj bi jih obtoženi zlorabil, niso mogle dati soglasja.

29-letnik, ki sicer nima kraljevega naziva ali uradnih dolžnosti, vse obtožbe zanika in trdi, da so bili spolni odnosi sporazumni. Njegovi odvetniki so se ob tem na sojenju sklicevali, da v nobenem primeru ni dokazov o posilstvu. Sodišče so zato pozvali, naj moškega oprosti obtožb posilstva.

Marius Borg Høiby
Marius Borg Høiby
FOTO: AP

Høiby je sicer številna druga kazniva dejanja, vključno s posedovanjem drog, prevozom 3,5 kilograma marihuane leta 2020, prometnimi prekrški in kršitvami prepovedi približevanja. Delno je priznal tudi dejanja, povezana z nasiljem in grožnjami, vendar oporeka ključnim vidikom teh obtožb, vključno z naklepom.

Ob tem je obtoženi na sodišču dejal, da ga je preiskava spremenila v "pošast", da se ga je velik del njegovega družbenega kroga izogibal in da se je boril z depresijo.

Preberi še V solzah na zatožni klopi: Høiby prvič pričal pred sodniki

Na sojenju je pričalo približno 70 prič, predloženih pa je bilo na stotine besedilnih sporočil in digitalnih dokazov. Tožilci so opozorili na fotografije in videoposnetke, najdene na Høibyjevem telefonu. Ta teden so tako za obtoženega zahtevali sedem let in sedem mesecev zaporne kazni.

Tožilec je ob tem opozoril na ponavljajoče kršitve pravil in testiranje meja s strani obtoženega.

Šesttedensko sojenje v Oslu, ki je poželo pozornost svetovne javnosti, se je zdaj zaključilo, čaka se še zaključna razsodba.

Preiskava zoper obtoženega se je začela leta 2024, ko je policija po poročilih o nasilnem incidentu posredovala v stanovanju v prestižni soseski Frogner v Oslu. Høibyja so aretirali in kasneje izpustili, vendar se je primer razširil, ko je več žensk podalo obtožbe zoper njega.

Preberi še Bo razkritje Epsteinovih dokumentov razdvojilo norveško kraljevo družino?

V zadnjih tednih se je sicer pod drobnogledom znašla tudi Mette-Marit, in sicer zaradi povezave s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Čeprav je za zdaj ne bremenijo nobene obtožbe, pa so povezave sprožile vprašanja o njeni presoji.

noreška Marius Borg Høiby posilstvo sojenje kraljeva družina

Iranci naj bi zadeli ameriški F-35, ki je moral zasilno pristati

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Veščec
19. 03. 2026 19.46
u čuzo z njim,mafijoza,pa to
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 03. 2026 19.41
Res izgleda slabo vzgojen. Droge itd
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
19. 03. 2026 19.28
Je pa podoben Leonardu diCapri, ko je bil mlajši.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 19.23
Mamica bo rekla, da je bil žrtev njene vzgoje!
Odgovori
+1
1 0
bazilika555
19. 03. 2026 19.09
verjamem, da pri njih ne bo on nobena izjema. In njegova mati , ćetudi neka princesa, pač ena nesrečna mama, kot še mnoge po svetu in tudi pri nas.
Odgovori
+1
1 0
tech
19. 03. 2026 19.05
Zelo enostaven odgovor, če si odgovorimo, če ne bi bil sin norveške princese bi šel zaradi posilstev za več let v zapor?
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
19. 03. 2026 18.53
zanimivo kako to deluje v državah ki delujejo prinam zoran ni niti modre krvi pa je nedotakljiva kraljica
Odgovori
+0
1 1
PoldeVeliki
19. 03. 2026 18.51
Zaščiten kot levičarji polni korupcije v Sloveniji.
Odgovori
+0
3 3
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 18.49
Bomo videli!
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
19. 03. 2026 18.45
Ta bo verjetno zaščiten kot severni medvedi
Odgovori
+2
3 1
Sixten Malmerfelt
19. 03. 2026 18.49
Ali pa kot naš Jufka, ki je zaščiten kot kočevski medved!
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Znana pevka je prvič postala mamica
Znana pevka je prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
dominvrt
Portal
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
Ko se ohladi, se prileže topla enolončnica: recept, ki navduši
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
