Bo morala kraljeva mornarica prodati eno dveh letalonosilk?

Britanski letalonosilki Prince of Wales (levo) in Queen Elizabeth (desno)

Britanska mornarica je nato za Telegraph zanikala, da razmišlja o prodaji najmodernejše letalonosilke ter da ostaja zavezana vzdrževanju obeh ladij. Toda v mornarici hkrati dodajajo, da bi spremembe v politiki vlade in proračunu, lahko imele posledice.

Toda HMS Prince of Wales, ki služi kraljevi mornarici od leta 2019, ima po navedbah časnika Daily Mail , ki se sklicuje na visoke vire v mornarici, druge težave. Njegova usoda naj bi bila namreč ogrožena zaradi omejitev pri financiranju. Kot so povedali, naj bi razmišljali o opciji prodaje letalonosilke eni od prijateljskih držav, najverjetneje partnericama iz sporazuma AUKUS - ZDA ali Avstraliji. Prodaja bi se, če se finančne razmere ne izboljšajo, lahko zgodila že leta 2028, piše časnik.

HMS Queen Elizabeth, ena od dveh britanskih letalonosilk, bi morala odpluti v bližino norveške obale, kjer poteka mornariški del velike letošnje Natove vojaške vaje The Steadfast Defender 2024. Toda načrte je kraljevi mornarici prekrižalo odkritje težav na desni propelerski gredi, zaradi česa bo letalonosilka deležna remonta. Mornarica sedaj za izplutje pripravlja drugo letalonosilko HMS Prince of Wales. Ta je prav tako imela težave z zlomljeno propelersko gredo leta 2022, zato je skoraj leto dni bila izločena iz operacij.

Nekdanji britanski minister za obrambo Ben Wallace je za Daily Mail pvoedal, da Združeno kraljestvo "že več kot 20 let laže Natu o svojih zmogljivostih. Ali bomo ustrezno financirali oborožene sile ali pa bodo moralu prihodnji premierji priznati javnosti, da je Britanija zgolj sledilka in ne voditeljica na svetovnem prizorišču." Upokojeni poveljnik kraljeve mornarice Tom Sharpe je dejal, da mornarici ne pomaga dejstvo, da je imela skoraj popolno priložnost za uporabo ladje v Rdečem morju, vendar tega ni storila zaradi političnih razlogov. "Priznati moramo grožnjo letalonosilki. To je neprijetna resničnost."

Gradnjo obeh letalonosilk so odobrili leta 2007, a še pred zaključkom so razmišljali o tem, da bi od ene odstopili, vendar si je takratni minister Gordon Brown premislil, saj bi to še dodatno povečalo stroške. Skupni strošek obeh letalonosilk je znašal osem milijard evrov.