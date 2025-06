Bo Musk ustanovil novo 'Ameriško stranko'?

Elon Musk je pred nekaj dnevi uporabnike njegove platforme X povprašal o mnenju, ali ZDA potrebuje novo politično stranko. S tem je najavil, da razmišlja o ustanovitvi svoje stranke, ki bi jo, kot je razbrati iz njegovih objav poimenoval The american party (ameriška stranka). Ali bo Elon Musk res ustanovil stranko je še neznanka, namigi pa prihajajo v času, ko se je končalo zavezništvo med njim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Sprave pa še ni na vidiku.

OGLAS

"Ali ste za to, da ZDA potrebuje novo stranko, ki bi zastopala interese 80 odstotkov volivcev?" To je vprašanje, ki ga je Elon Musk pustil na omrežju X. 80 odstotkov odgovorov je bilo pozitivnih, na kar je Musk odgovoril: "To je usoda. Ljudje so povedali svoje, nova politična stranka je nujna za ZDA. Točno 80 odstotkov se je strinjalo s tem." Namignil je celo na ime, in sicer The America Party – Ameriška stranka. Ali bo Elon Musk res ustanovil stranko je še neznanka, namigi pa prihajajo v času, ko se je končalo zavezništvo med njim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. In razhod je bil buren.

Nekdanja zaveznika zdaj sovražnika: obtožbe in pozivi k izgonu Muska

Nekdanja politična zaveznika sta se v četrtek zapletla v ogorčeno izmenjavo obtožb in žalitev na družbenih omrežjih, pri čemer je predsednik ZDA namignil na možnost odpovedi vladnih pogodb za Muskova podjetja in na Truth Social zatrdil, da je Musk "preprosto ponorel". Musk pa mu je vrnil s plazom groženj in celo namignil na potrebo po ustavni obtožbi. Po besedah visokega uradnika Bele hiše Trump tudi razmišlja o prodaji svojega rdečega avtomobila Tesla, ki ga je kupil, ko je poskušal pomagati Musku pri promociji njegovega podjetja, je poročal CBS News.

Spor med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom odmeva tudi med slavnimi. FOTO: AP icon-expand