Tujina
Bo na Hrvaškem znova obvezno vojaško usposabljanje?
Upravljanje z droni in paintball - to sta le dve od številnih aktivnosti, ki naj bi jih med obveznim služenjem vojaškega roka po novem opravljali naborniki na Hrvaškem. Hrvaški sabor bo jutri glasoval o spremembi zakonodaje, s katero bo za polnoletne moške obvezno dvomesečno vojaško usposabljanje. Prvi naborniki bi tako v vojašnice vstopili najpozneje 1. januarja prihodnje leto. Kaj vse jih čaka in kaj čaka tiste, ki bodo uveljavljali ugovor vesti?
