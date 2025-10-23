Svetli način
Tujina

Bo na Hrvaškem znova obvezno vojaško usposabljanje?

Zagreb , 23. 10. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Komentarji
6

Upravljanje z droni in paintball - to sta le dve od številnih aktivnosti, ki naj bi jih med obveznim služenjem vojaškega roka po novem opravljali naborniki na Hrvaškem. Hrvaški sabor bo jutri glasoval o spremembi zakonodaje, s katero bo za polnoletne moške obvezno dvomesečno vojaško usposabljanje. Prvi naborniki bi tako v vojašnice vstopili najpozneje 1. januarja prihodnje leto. Kaj vse jih čaka in kaj čaka tiste, ki bodo uveljavljali ugovor vesti?

KOMENTARJI (6)

Watchy
23. 10. 2025 21.37
+1
To bi mogel v slovenijo uvesti za vse od 18-60 let stare da bi bili usposobljeni če to česa pride.
ODGOVORI
1 0
BMReloaded
23. 10. 2025 21.31
-1
Obvezno al neobvezno... Od mene zavisi koga bom pocu ko prije do vojne
ODGOVORI
0 1
Spijuniro Golubiro
23. 10. 2025 21.25
+1
Srveda samtaru botci
ODGOVORI
1 0
nick73
23. 10. 2025 21.10
+3
Pred 20 leti so nam razlagali, da nikoli več ne bo nikomur padlo na pamet, da bi napadel drugo državo in zasedel njeno ozemlje. Da vsi spoštujejo mednarodno pravo. Danes ni več temu tako, če nimaš obrambe, boš lahka tarča. Ali ti bodo vzeli ozemlje ali pa zelo drago zaračunali, da te branijo. Hrvaška je tudi na tem področju pametnejša od Slovenije.
ODGOVORI
4 1
Špica
23. 10. 2025 20.35
+4
to bi mogli biti tudi pri nas da bi se mulci reda naucili.
ODGOVORI
4 0
optimist11
23. 10. 2025 21.27
+1
Isto velja za punce.
ODGOVORI
1 0
