Bo nekdanji Twitter lahko preživel brez oglaševalcev?

Meseca aprila je v intervjuju za BBC, lastnik podjetja X, Elon Musk, dejal, da "če se Disney počuti dobro pri oglaševanju otroških filmov na Twitterju in če se Apple počuti udobno pri oglaševanju iPhonov, so to dobri pokazatelji, da je Twitter dobro mesto za oglaševanje". A sedem mesecev pozneje, ne Disney ne Apple več ne oglašujeta na tem spletnem mestu, Musk pa je podjetjem, ki odhajajo sporočil – s precej žaljivimi besedami – kam lahko gredo.

Disney in Apple sta ustavili oglaševanje, po tem, ko je ameriška organizacija Media Matters for America opozorila, da se oglasi pojavljajo tudi zraven pronacističnih objav. Družba X je kot odgovor sprožila tožbo proti organizaciji.

Vendar pa je v nedavnem intervjuju Musk omenjal bankrot, kar kaže na to, kako zelo bojkot oglaševalcev škodi poslovnim rezultatom podjetja. Za podjetje, ki ga je Musk lani kupil za nekaj več kot 40 milijard evrov, se stečaj morda zdi nepredstavljiv, piše BBC. Vendar z odhodom oglaševalcev je to povsem mogoče.

Lani je bilo približno 90 odstotkov prihodkov podjetja X ustvarjenih le z oglaševanjem, praktično je to srce podjetja. "Če bo podjetje propadlo, bo propadlo zaradi bojkota oglaševalcev. In to bo podjetje spravilo v stečaj," je dejal tudi Musk. Znakov, da bi se kdo od oglaševalcev vrnil, pa zaenkrat še ni, je dejal vodja strank pri svetovalnem podjetju za trženje Ebiquity, Mark Gay.

Kot pika na i je tudi prodajni velikan Walmart pred kratkim napovedal, da ne bodo več oglaševali na X. Sigurno pa ne pomaga niti Muskovo obnašanje do oglaševalcev, ki jih javno velikokrat tudi užali. "Ni treba biti strokovnjak za družbene medije, da bi razumel in vedel, da javno in osebno napadanje oglaševalcev in podjetij, ki praktično plačujejo račune podjetja X, ne bo dobro za poslovanje," je za BBC dejala glavna analitičarka podjetja Insider Intelligence, Jasmine Enberg.