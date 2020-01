Bo nov malteški premier zagotovil pravico za umorjeno novinarko?

Abela je Muscata nasledil v začetku tedna. Pritisk na zdaj že nekdanjega premierja se je okrepil, potem ko je malteško tožilstvo proti poslovnežu Yorgenu Fenechukonec novembra lani vložilo obtožnico zaradi sostorilstva v primeru umora Caruane Galizie. Preiskava je pred tem s položaja odnesla vodjo Muscatovega kabineta Keitha Schembrija in ministra za turizem Konrada Mizzija.

Po očitkih o vmešavanju v preiskavo umora pa je danes odstopil prvi mož policije Lawrence Cutajar. Kot je zapisal v pismu Abeli, odstopa, da bodo lahko zagnali potrebne reforme policije. K odstopu so ga sicer pozivali protestniki, ki so mu očitali, da ni storil dovolj, da bi zaščitil novinarko in da se je vmešaval v preiskavo umora. Očitali so mu tudi, da ni preiskal banke Pilatus. To so po očitkih o korupciji in potem, ko so v ZDA zaradi obtožb o pranju denarja aretirali vodjo banke, leta 2018 zaprli.

Abela je sporočil, da bodo preučili možne spremembe imenovanja vodje malteške policije. Šefa policije zdaj izbira premier.