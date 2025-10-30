Bo nova nizozemska vlada proevropska ali protiislamska?

Centristično-liberalna stranka D66 Roba Jettna je na nizozemskih volitvah v tesni tekmi s protiislamskim populistom Geertom Wildersom.
Po približno 98 odstotkih preštetih glasov sta tako D66 kot Wildersova Stranka za svobodo osvojili 26 sedežev v 150-članskem parlamentu, poroča BBC.
Prvi rezultati so Jettna postavili v vodstvo. "Milijoni Nizozemcev so obrnili nov list; poslovili so se od politike negativnosti," je povedal podpornikom.
Wilders, ki je sicer nekoliko bolj pesimističen, je prej priznal, da rezultat ni takšen, kot si je želel, saj je izgubil 11 sedežev, a je kljub temu dejal, da je dosegel svoj drugi najboljši rezultat doslej.
Tekma med vodilnima kandidatoma je bila tako tesna, da so Jettnovi centristi danes, ko se je nadaljevalo štetje glasov, vodili le za 3500 glasov. Tri druge stranke niso veliko zaostajale, vključno s konservativnimi liberalci z 22 sedeži, sledili pa so jim levičarska zeleno-levo-laburistična stranka in Krščanski demokrati.
Proevropski liberalec Jetten je v zadnjih dneh kampanje močno napredoval in ima dobre možnosti, da postane predsednik vlade. Pri 38 letih bi bil najmlajša oseba na tem položaju.
"Mnogi v bruseljskem mehurčku bodo pozdravili vzpon prevladujoče, provladne in reformno usmerjene stranke," je o Jettnovem uspehu dejal eden od diplomatov EU, ki je zaradi občutljivosti teme v izjavi za Politico ostal anonimen.
Kot ocenjujejo pri Politicu, končna oblika naslednje vlade in njeni politični načrti ne bodo jasni še mesece.
Za odhajajočega premierja Dicka Schoofa, 68-letnega tehnokrata, je bilo vedno težje slediti dolgoletnemu Marku Rutteju, uspešnemu na evropskem političnem parketu, ki zdaj vodi Nato. Domače delitve so mu delo še otežile.
Toda proevropsko razpoloženje se je okrepilo tudi zato, ker se je Wilders oddaljeval od stališč EU.
"Ne morem dovolj poudariti, kako grozen bo položaj Evrope, če se ne bomo bolj povezovali," je še rekel Jetten.
Eno od področij, kjer bi se stvari lahko zapletle, je podnebna politika. Jetten je zavezan podnebnim ukrepom in bi lahko prišel do dogovora o delitvi oblasti z zeleno-levo-laburistično stranko, ki jo je na teh volitvah vodil nekdanji vodja evropskega Zelenega dogovora Frans Timmermans.
Ključnega pomena za politične razprave v Bruslju bo, kako bo vlada, ki jo bo vodil Jetten, uskladila podnebne ukrepe z izboljšanjem gospodarske rasti.
"To je zgodovinski volilni izid, saj smo ne le Nizozemski, ampak tudi svetu pokazali, da je mogoče premagati populistična in skrajno desničarska gibanja," je Jetten povedal svojim podpornikom. "Zelo si želim sodelovanja z drugimi strankami pri začetku ambicioznega sodelovanja čim prej," je sklenil.
