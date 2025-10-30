Svetli način
Tujina

Bo nova nizozemska vlada proevropska ali protiislamska?

Amsterdam, 30. 10. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Volitve na Nizozemskem so se izkazale kot pozitivne za evropske centriste. Geert Wilders, skrajno desničarski populist, ki je na poti do zmage na volitvah leta 2023 razglašal zapustitev EU, je s svojo Stranko za svobodo (PVV) v koaliciji izgubil skoraj tretjino svojih volivcev.

Centristično-liberalna stranka D66 Roba Jettna je na nizozemskih volitvah v tesni tekmi s protiislamskim populistom Geertom Wildersom.

Po približno 98 odstotkih preštetih glasov sta tako D66 kot Wildersova Stranka za svobodo osvojili 26 sedežev v 150-članskem parlamentu, poroča BBC.

Prvi rezultati so Jettna postavili v vodstvo. "Milijoni Nizozemcev so obrnili nov list; poslovili so se od politike negativnosti," je povedal podpornikom.

Rob Jetten
Rob Jetten FOTO: Profimedia

Wilders, ki je sicer nekoliko bolj pesimističen, je prej priznal, da rezultat ni takšen, kot si je želel, saj je izgubil 11 sedežev, a je kljub temu dejal, da je dosegel svoj drugi najboljši rezultat doslej.

Tekma med vodilnima kandidatoma je bila tako tesna, da so Jettnovi centristi danes, ko se je nadaljevalo štetje glasov, vodili le za 3500 glasov. Tri druge stranke niso veliko zaostajale, vključno s konservativnimi liberalci z 22 sedeži, sledili pa so jim levičarska zeleno-levo-laburistična stranka in Krščanski demokrati.

Proevropski liberalec Jetten je v zadnjih dneh kampanje močno napredoval in ima dobre možnosti, da postane predsednik vlade. Pri 38 letih bi bil najmlajša oseba na tem položaju.

"Mnogi v bruseljskem mehurčku bodo pozdravili vzpon prevladujoče, provladne in reformno usmerjene stranke," je o Jettnovem uspehu dejal eden od diplomatov EU, ki je zaradi občutljivosti teme v izjavi za Politico ostal anonimen.

Geert Wilders
Geert Wilders FOTO: Profimedia

Kot ocenjujejo pri Politicu, končna oblika naslednje vlade in njeni politični načrti ne bodo jasni še mesece.

Za odhajajočega premierja Dicka Schoofa, 68-letnega tehnokrata, je bilo vedno težje slediti dolgoletnemu Marku Rutteju, uspešnemu na evropskem političnem parketu, ki zdaj vodi Nato. Domače delitve so mu delo še otežile.

Toda proevropsko razpoloženje se je okrepilo tudi zato, ker se je Wilders oddaljeval od stališč EU.

"Ne morem dovolj poudariti, kako grozen bo položaj Evrope, če se ne bomo bolj povezovali," je še rekel Jetten.

Eno od področij, kjer bi se stvari lahko zapletle, je podnebna politika. Jetten je zavezan podnebnim ukrepom in bi lahko prišel do dogovora o delitvi oblasti z zeleno-levo-laburistično stranko, ki jo je na teh volitvah vodil nekdanji vodja evropskega Zelenega dogovora Frans Timmermans.

Štetje glasov se nadaljuje
Štetje glasov se nadaljuje FOTO: Profimedia

Ključnega pomena za politične razprave v Bruslju bo, kako bo vlada, ki jo bo vodil Jetten, uskladila podnebne ukrepe z izboljšanjem gospodarske rasti.

"To je zgodovinski volilni izid, saj smo ne le Nizozemski, ampak tudi svetu pokazali, da je mogoče premagati populistična in skrajno desničarska gibanja," je Jetten povedal svojim podpornikom. "Zelo si želim sodelovanja z drugimi strankami pri začetku ambicioznega sodelovanja čim prej," je sklenil.

nizozemska volitve jetten wilders timmermans
KOMENTARJI (48)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cenb77
30. 10. 2025 12.08
Daleč smo prišli da imam to sploh kot opcijo...
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
30. 10. 2025 12.03
A to naj bi bilo ali-ali?
ODGOVORI
0 0
Mortir
30. 10. 2025 12.00
+1
No ti bodo očitno eni prvih ki bodo padli. Islamistična republika Nizozemska...
ODGOVORI
1 0
dober dan
30. 10. 2025 11.59
a kdo sploh še verjame v poštene volitve?
ODGOVORI
0 0
Senzor
30. 10. 2025 11.57
+4
Naša vlada je naklonjena tujim prišlekom brez dokumentov. Zato smo postali migrantski žep.
ODGOVORI
4 0
vlahov
30. 10. 2025 11.57
Upam , da bo nacionalna vlada .
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
30. 10. 2025 11.54
+0
Bodo pa čez 2 leti spet nove volitve na Nizozemskem.
ODGOVORI
1 1
Artechh
30. 10. 2025 11.54
+1
Urški nau treba volitev razveljaviti?
ODGOVORI
2 1
PoldeVeliki
30. 10. 2025 11.52
+1
Vilders ne more sestaviti vlade, ker jke večina zavrnila sodelovanje z njim. Zdaj je pa samo odvisno ali bodo D66+CDA + VVD sestavili vlado s GL PVDA kar pomeni,d a bo pro muslimanska ali pa D66+CDA+VVD sestavili s desničarsko JA21 katera bo potem desno sredinska vlada.
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
30. 10. 2025 11.52
Sta dva problema D66 bo težko sodeloval s JA21 in VVD s GL PVDA.
ODGOVORI
0 0
Šarjan Marec
30. 10. 2025 11.47
+8
Evropa drvi v gospodarski, kulturni in etnični propad.
ODGOVORI
9 1
PoldeVeliki
30. 10. 2025 11.47
+4
Drugače pa je desnica na teh volitvah pridobila in ne izgubila kar se tiče sedežev. Wildersovi glasovi so šli v JA21 in FVD.
ODGOVORI
4 0
tom74
30. 10. 2025 11.42
+11
Kmal bodo kmetje na cestah
ODGOVORI
11 0
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 11.54
A so oni tut vse njive pozidali, kot pri nas?
ODGOVORI
0 0
mmickica
30. 10. 2025 11.41
+9
Pocasi bo ljudi zacela srecevati pamet. Skoda le, da bo zaradi tega morala najprej razpasti EU.
ODGOVORI
9 0
Pauperes Commilitones
30. 10. 2025 11.33
-4
Mavrična bo.
ODGOVORI
2 6
MarkoE
30. 10. 2025 11.28
-3
Dol mi visi, kakšna bo.
ODGOVORI
1 4
SylvesterStallone
30. 10. 2025 11.27
+2
Ste morda mislili proislamska ali proevropska(kar ne pomeni EU)?
ODGOVORI
5 3
mahar123
30. 10. 2025 11.37
+4
proevropska je proislamska
ODGOVORI
5 1
CorbaMorba
30. 10. 2025 11.24
-2
Ste že bli kdaj na Nizozemskem? Govorite o "levičarjih" v eni od najbolj zaslužkarskih državah v EU? Ni čudno, da se konzervativna ideologija ni od pamtiveka nič spremenila, če so pripadniki tako neuki.
ODGOVORI
2 4
nemski_ovcar
30. 10. 2025 11.21
+7
UPAJMO...in naj bo tako po celi EU
ODGOVORI
8 1
Podlesničar
30. 10. 2025 11.24
-5
da desničarji pokadijo? 👏 👍🙏
ODGOVORI
5 10
veneti
30. 10. 2025 11.19
+15
to se zgodi ki imaš preveč islamistov v državi. Enako bo pri nas. vsako leto jih več dobi državljanstvo. Volili bojo pa svoje in tiste ki bodo pospešili propad države. Oz. njihov prevzem. Če ne preprečiš takoj te 10% priseljencev uniči. No pri nas smo tam nekje na 40%.
ODGOVORI
15 0
Bolfenk2
30. 10. 2025 11.18
+19
Glejte to logiko levičarjev. Če si protiislamski, potem nisi proevropski. Bolano. Žalostno, da niso Nizozemci dali ustavne večine skrajni desnici. Migranti jih bodo sedaj požrli.
ODGOVORI
20 1
JApajaDAja
30. 10. 2025 11.24
+5
večina jih je iz nl kolonij....
ODGOVORI
5 0
