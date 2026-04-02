Bo nova sled razrešila umor? Na testiranje morajo vsi moški

Kdo je ubil Marlis Sappelt? V Tangermündeju se iskanje odgovorov začenja znova. Michael je eden od 1800 moških, ki so bili v času zločina stari med 15 in 75 let - torej je potencialni osumljenec, zato mora na množično testiranje DNK, ki traja dve minuti. Forenzični tehniki zdaj primerjajo genetski prstni odtis 59-letnika s sledjo s kraja zločina.

Pred dvema letoma je Marlis Sappelt umoril neznani napadalec. 61-letnica je leta 2024 delala kot čistilka. Živela je samotarsko življenje. Sodelavci so jo našli mrtvo v njenem domu, forenziki so kasneje odkrili DNK neznanega moškega. Preiskovalci so preiskali policijske baze podatkov, ujemanj niso našli.

"Skoraj nimamo sledi, ker je imela tako malo stikov. Vzeli so ji tudi vzorce DNK, na primer od prič ali sodelavcev, vendar ti niso prinesli rezultatov," pojasnjuje policistka Juliane Jokmin.

Zaradi tega je upanje, da bo množično testiranje prineslo nekaj premikov, še toliko večje.

Ramona je bila sodelavka Marlis več let. "Bila je zelo zadržana, tiha, a tudi prijazna, vedno ustrežljiva. Nikoli nisem imela ničesar negativnega za povedati o njej," pokojno opisuje Ramona. Misel, da bi storilec lahko prihajal iz njenega kroga, je težko prenesti. "Ne morem si predstavljati, da bi bilo to s temi ljudmi. No, upam, da bo zločin rešen s testiranjem DNK."

Množično testiranje je zapleteno in drago. Policija ga pogosto uporabi kot zadnjo možnost za reševanje kaznivega dejanja. Takšen pristop v mestu odobravajo.

In kaj pravijo moški, ki so se testirali? "Čeprav nisem imel nobene zveze z gospo Sappelt, sploh je nisem poznal, ker sem se sem preselil malo pred zločinom, mislim, da pomaga izločiti osumljence s postopkom izločanja. In vsak bi moral opraviti svoj del. Zato sem šel."

"Moja prva misel je bila: sem naredil kaj narobe? Mislim, dve leti je že prepozno. Torej je verjetno že na Havajih ali kaj podobnega. Pojma nimam. Če je dovolj pameten."

"Nekateri so rekli tudi: 'Prostovoljno ne bom dal svoje DNK, ker ne zaupajo, da je ne bodo kako zlorabili.'"

Od 1800 povabljenih moških se je testiranja udeležilo nekaj manj kot 1500 - približno 82 odstotkov. Vendar "se je "veliko pisem vrnilo, naslovnikov ni bilo ali so bili naslovi napačni. Nekateri so bili tudi bolni ali odsotni. Seveda imajo še vedno možnost, da pozneje oddajo svoj DNK," pojasnjuje policistka.

Rezultati bodo na voljo šele čez štiri do šest tednov - in prebivalci Tangermündeja bodo izvedeli, ali je morilec Marlis Sappelt prav tako oddal vzorec DNK.