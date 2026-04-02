Tujina

Bo nova sled razrešila umor? Na testiranje morajo vsi moški

Magdeburg, 02. 04. 2026 06.00 pred 27 dnevi 2 min branja 30

Avtor:
24UR ZVEČER
Testiranje moških

V slikovitem nemškem mestecu v deželi Saška-Anhalt se je sredi poletja 2024 zgodil umor. Vse od takrat v mestu ob reki Labi nič več ni enako. Policisti še do zdaj niso ugotovili, kdo je ubil 61-letno žensko. A zdaj se je pojavila nova sled, zato morajo skoraj vsi moški na testiranje. Bo to končni preboj in bodo razkrili morilca?

Kdo je ubil Marlis Sappelt? V Tangermündeju se iskanje odgovorov začenja znova. Michael je eden od 1800 moških, ki so bili v času zločina stari med 15 in 75 let - torej je potencialni osumljenec, zato mora na množično testiranje DNK, ki traja dve minuti. Forenzični tehniki zdaj primerjajo genetski prstni odtis 59-letnika s sledjo s kraja zločina.

Pred dvema letoma je Marlis Sappelt umoril neznani napadalec. 61-letnica je leta 2024 delala kot čistilka. Živela je samotarsko življenje. Sodelavci so jo našli mrtvo v njenem domu, forenziki so kasneje odkrili DNK neznanega moškega. Preiskovalci so preiskali policijske baze podatkov, ujemanj niso našli.

"Skoraj nimamo sledi, ker je imela tako malo stikov. Vzeli so ji tudi vzorce DNK, na primer od prič ali sodelavcev, vendar ti niso prinesli rezultatov," pojasnjuje policistka Juliane Jokmin.

Zaradi tega je upanje, da bo množično testiranje prineslo nekaj premikov, še toliko večje.

Ramona je bila sodelavka Marlis več let. "Bila je zelo zadržana, tiha, a tudi prijazna, vedno ustrežljiva. Nikoli nisem imela ničesar negativnega za povedati o njej," pokojno opisuje Ramona. Misel, da bi storilec lahko prihajal iz njenega kroga, je težko prenesti. "Ne morem si predstavljati, da bi bilo to s temi ljudmi. No, upam, da bo zločin rešen s testiranjem DNK."

Množično testiranje je zapleteno in drago. Policija ga pogosto uporabi kot zadnjo možnost za reševanje kaznivega dejanja. Takšen pristop v mestu odobravajo.

In kaj pravijo moški, ki so se testirali? "Čeprav nisem imel nobene zveze z gospo Sappelt, sploh je nisem poznal, ker sem se sem preselil malo pred zločinom, mislim, da pomaga izločiti osumljence s postopkom izločanja. In vsak bi moral opraviti svoj del. Zato sem šel."

"Moja prva misel je bila: sem naredil kaj narobe? Mislim, dve leti je že prepozno. Torej je verjetno že na Havajih ali kaj podobnega. Pojma nimam. Če je dovolj pameten."

"Nekateri so rekli tudi: 'Prostovoljno ne bom dal svoje DNK, ker ne zaupajo, da je ne bodo kako zlorabili.'"

Od 1800 povabljenih moških se je testiranja udeležilo nekaj manj kot 1500 - približno 82 odstotkov. Vendar "se je "veliko pisem vrnilo, naslovnikov ni bilo ali so bili naslovi napačni. Nekateri so bili tudi bolni ali odsotni. Seveda imajo še vedno možnost, da pozneje oddajo svoj DNK," pojasnjuje policistka.

Rezultati bodo na voljo šele čez štiri do šest tednov - in prebivalci Tangermündeja bodo izvedeli, ali je morilec Marlis Sappelt prav tako oddal vzorec DNK.

nemčija umor testiranje sled
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gonilnik
04. 04. 2026 13.05
DNK, ki so ga našli na umorjeni, pripada moškemu. Kako jo je umoril pa ne znate napisati.
Jernej Sekirnik
02. 04. 2026 13.06
odvzem DNK vseh v zelo svobodni Nemčiji...
a res1
02. 04. 2026 12.43
A ženske so pa izločene?
kr nekdo
02. 04. 2026 15.05
za enkrat še ni suma na spremembo spola. k to je danes povsem normalno. K to zvedo bodo še ženske na vrsti
Drugorazredna
02. 04. 2026 11.55
Sigurno kak gost.
Mali jejž
02. 04. 2026 11.52
Pa to je za butale!! Cuj to vsi moski “morajo”!!! Pa daj ne filozofirat
FIRBCA
02. 04. 2026 10.59
kako lepse pobrati vsem dnk tako se bo zgodilo pri nas v sloveniji saj Saska ima 2 miljona ljudi hehehehe.
NeXadileC
02. 04. 2026 10.50
"A zdaj se je pojavila nova sled, zato morajo skoraj vsi moški na testiranje." - je nekaj, na kar nihče ne bi smel pristati, in gotovo ni v skladu z zakoni. Vendar, prepričali so vas, da se odpoveste pravicam in svoboščinam, v zameno za OBČUTEK VARNOSTI, in z drugimi pravljicami. Vzeli jim bodo DNK. To je enako kot da nastavijo rit.
jutri_pa_res
02. 04. 2026 09.31
Če se mene vpraša, bi itak moral biti v osebni izkaznici državljana del podatkov poleg slike in prstnega odtisa tudi podatek o njegovem DNK. Jaz sem za kontrolo in obladovanje kriminala...Evo, meni so ukradli motorni pogon uličnih vrat, policija je našla rokavico z DNK lopova, pa si s tem nimajo kaj pomagati...
bu?e24 1
02. 04. 2026 10.44
Js sm najdu kradljivca ko so mi motor ukradli nisem nit motorja dobu nit on ni biu kaznovan še mene je policija okurcala ker sem ga najdel
kr nekdo
02. 04. 2026 15.07
ja kako bodo pa romi in njim podobnim preživeli
kr nekdo
02. 04. 2026 15.09
jaz jim že eno leto težim in sem jim našel storilca pa ga tud na pogovor ne povabijo. Ne vem kam se naj obrnem.
brabusednet
02. 04. 2026 09.18
A to za migrante bo tudi veljalo še posebej,ki so na črno v državi.
jesenvoyo
02. 04. 2026 09.17
Kaj pa če je že med pokojnimi ?
skuripanda burns
02. 04. 2026 09.06
IQ 45 akcija. Prvič, pozivajo na množičen test DNK in pri tem povedo, za kakšen konkreten namen gre. Drugič, očitno gre za voluntersko akcijo, pri čemer UPAJO, da bo kriminalec tako neumen, da se bo povabilu odzval. Če ima kriminalec IQ 50, torej samo malenkost večji od Policije, potem bo najbrž ostal doma. In pa tretjič, vsakemu, ki ima inteligenco višjo od opeke, je jasno, da taka akcija ni namenjena iskanju specifičnega kriminalca, ampak delanju široke baze DNK za bog ve kakšne namene kasneje.
pepe007
02. 04. 2026 09.26
Odzval se bo kak sorodnik ... Čeprav bi bilo potem smiselno k oddaji vzorcev oddati tudi ženske.
Podlesničar
02. 04. 2026 09.28
Očitno maš ti IQ pod 45. Testiranje je obvezno. Kdor se testiranja ne bo udeležil, ga bodo pridobili s sodno odločbo.
hera2010
02. 04. 2026 09.45
Po tvoje je IQ45 akcija…
zdravkob
02. 04. 2026 08.51
Kakorkoli, tole se zdi zelo neprimerna policijska metoda. Res pa lepo izbere ven vse sužnje med prebivalci, ki skočijo na vsak vdih oblasti.
progresivnidaveknastanovanja
02. 04. 2026 08.23
bravo biseri kaj ste dali med top novice, oblikovanje trojčka ki bo holoba zaprl na dob ste pa dali na dno strani
CelyCely
02. 04. 2026 08.21
Ja le zakaj bi morilec prostovoljno dal svoj DNK lol
jutri_pa_res
02. 04. 2026 08.31
Tako se nedolžni izločijo, preostalih recimo 50 bodo testirali po sodnem nalogu, ker spadajo med osumljence.
jutri_pa_res
02. 04. 2026 08.07
Morda so pa na kraju zločina našli spermo...vendar, glede na današnjo skrajno filozofijo bi v bistvu res morali kjub temu testirati tudi ženske. Teoretično je namreč lahko storilec biološki moški, ki se proglaša za žensko...
Najpametnejši
02. 04. 2026 08.07
Zakaj nimajo še v osnovi neke baze DNK-ja celotnega prebivalstva. To bi lahko pridobili že pri odvzemu krvi itd...
Topo9gan
02. 04. 2026 08.32
Mislim da je to povezano s stroški. Kar je povezano z genetiko je po mojem zelo drago.
Aijn Prenn
02. 04. 2026 08.33
Ne tako dolgo tega je en kitajski uradnik v intervjuju razlagal, da bi bilo treba omogočiti letalska potovanja prav vsem državljanom. Zvenelo je precej čudno, glede na to, da je bila tema interjuja med drugim pretirano onesnaževanje in podnebne spremembe. Pa pravi možakar, da to že, ampak, da letalska potovanja prinašajo druge velike prednosti. Sicer ni povedal katere, ampak najbrž ni treba 2x ugibati.
pepe007
02. 04. 2026 08.03
Verjetno se morilec ne bo šel ravno testirat, lahko pa se bo dobijo DNK kakega sorodnika. Potem pa se hitro zoži morebitni izbor, če so podatki o starših v uradnih evidencah točnih.
ptuj.si
02. 04. 2026 08.00
Kje je enakopravnost spolov?
Prelepa Soča
02. 04. 2026 08.08
ptujčan... DNK osumljenca je že pokazal, da je krivec moškega spola. Zadovoljen?
bibaleze
