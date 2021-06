Bo Evropski parlament razpravljal o Sloveniji in vladavini prava?

Evropski parlament bi lahko na plenarnem zasedanju prihodnji teden razpravljal tudi o Sloveniji, in sicer v povezavi z odločitvijo vlade glede evropskih delegiranih tožilcev. O uvrstitvi razprave na dnevni red zasedanja, za kar so pobudo dali v politični skupini socialistov in demokratov (S&D), naj bi v četrtek odločali vodje političnih skupin.

V politični skupini S&D so potrdili, da so podali predlog, da se na dnevni red zasedanja uvrsti razprava o Sloveniji v povezavi z vmešavanjem vlade v sodstvo in s tem povezano grožnjo vladavini prava. Razpravo je minuli četrtek napovedala že predsednica skupine S&D Iratxe Garcia Perez, in sicer po odstopu ministrice za pravosodjeLilijane Kozlovič in razveljavitvi razpisa za imenovanje dveh delegiranih tožilcev iz Slovenije. Po njenem mnenju je bila odločitev slovenske vlade, da se vmeša v sodstvo in ustavi imenovanje evropskih delegiranih tožilcev, nezakonita in v nasprotju z vladavino prava, prav tako ogroža upravljanje sredstev EU. "Pozvala bom k razpravi o tem na naslednjem srečanju vodij političnih skupin," je Perezova zapisala na Twitterju.

V pisarni slovenske evropske poslanke iz vrst S&D Tanje Fajon so danes pojasnili, da je S&D pobudo vložila skupaj s skupinama zelenih in levice v Evropskem parlamentu. Vsi morebitni očitki, da sta pobudo za razpravo sprožila slovenska evropska poslanca iz vrst S&D, je brezpredmetna, so še navedli. Odločitev, ali bo razprava uvrščena na končni dnevni red plenarnega zasedanja prihodnji teden, bo na sestanku v četrtek sprejela konferenca predsednikov, v kateri so vodje političnih skupin Evropskega parlamenta. Predlog predvideva še, da bi Evropski parlament ob razpravi sprejel tudi resolucijo, česar v dosedanjih primerih obravnave Slovenije v Evropskem parlamentu ni bilo.

icon-expand Evropski socialisti se zavzemajo za razpravo v Evropskem parlamentu o Sloveniji in vladavini prava. FOTO: Shutterstock

Janša: Izdajalsko nastopanje proti lastni državi Na pobudo glede razprave se je danes že odzval predsednik vlade Janez Janša. "Doslej še noben poslanec Evropskega parlamenta ni tako izdajalsko nastopal proti lastni državi tik pred zahtevno nalogo vodenja Sveta EU, kot to počne Tanja Fajon preko svojih tovarišev v EP, ko zahteva obsodbo Slovenije v času najbolj zahtevnih priprav na predsedovanje EU," je zapisal. Fajonova pa mu je odgovorila: "Nisem jaz problem, kot tudi ne moji tovariši v Evropskem parlamentu. Problem so tisti, ki ustvarjajo slabo podobo Slovenije v EU. Obsodbe pripišite sebi, s svojimi škodljivimi besedami in dejanji in popolno nesamokritičnostjo. Česar ne opazite sami, opazijo drugi." Spomnimo V torek je v Luxembourgu začelo delovati Evropsko javno tožilstvo (EPPO). Slovenija kandidatov za delegirane tožilce še ni predlagala. Vlada se je minuli četrtek namreč po več mesecih zavlačevanja odločila, da se razpis za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ponovi. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ob tem Slovenijo znova pozval, naj čim prej izpolni obveznosti glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.