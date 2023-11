Bo obtožnica zoper Todorića padla?

Obtožnica v največjem sodnem procesu zadnjih let na Hrvaškem proti nekdaj najbogatejšemu Hrvatu Ivici Todoriću, ki je bil prek Agrokorja tudi lastnik našega Mercatorja, bi lahko padla. Visoko kazensko sodišče je namreč odločilo, da je kronski dokaz tožilcev – finančno izvedensko mnenje, ki je stalo 1,3 milijona evrov, nezakonito. In ne samo to, če bo mednarodno sodišče za reševanje investicijskih sporov dalo prav Todoriću, bi lahko bila Hrvaška primorana Todoriću plačati večmilijardno odškodnino.