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Bo Orban prevzel vodenje Združenih narodov?

Washington , 26. 10. 2026 09.47 pred 20 minutami 2 min branja 14

Avtor:
A.K.
Viktor Orban pri Donaldu Trumpu

Viri iz več držav poročajo, da si Donald Trump za položaj generalnega sekretarja Združenih narodov želi nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Kandidatura naj bi že imela podporo nekaterih velesil, a ostaja v fazi načrtovanja.

Donald Trump naj bi si za položaj generalnega sekretarja ZN želel Viktorja Orbana. Viri iz treh držav potrjujejo, da je administracija Donalda Trumpa za položaj generalnega sekretarja Združenih narodov podprla Viktorja Orbana. ZDA naj bi nekdanjega madžarskega premierja spodbujale k vstopu v tekmo za ta položaj in mu idejo celo predstavile. Načrt naj bi zdaj čakal na dokončno odločitev, poroča wsj.com.

Donald Trump in Viktor Orban
Donald Trump in Viktor Orban
FOTO: AP

Rusija in Kitajska naj bi bili naklonjeni Orbanovi kandidaturi. Moskva in Peking svoje podpore še nista uradno potrdila. Po poročanju naj bi zamisel izvirala od ameriških uradnikov, ki so med razpravami o tem, koga želijo videti na čelu Združenih narodov, večkrat omenjali 'nekoga, kot je Orban'. Kitajski in ruski sogovorniki naj bi se s tem strinjali.

Uradnik ameriškega State Departmenta je ocenil, da bi imel Orban v Varnostnem svetu ZN zagotovljenih osem glasov, skupno pa bi jih lahko dosegel deset od 15 članic. Njegovo izvolitev bi še vedno lahko preprečili Združeno kraljestvo in Francija, ki imata kot stalni članici Varnostnega sveta pravico veta. 

Ameriški uradniki naj bi stopili v stik z Orbanom in preverili njegovo pripravljenost za kandidaturo. Po navedbah virov je pokazal zanimanje in tudi nekatere zadržke. V tekmo naj se ne bi podal, razen če bi bil prepričan o možnosti zmage. Orban tega še ni komentiral.

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Donald Trump Viktor Orban Združeni narodi mednarodna politika generalni sekretar

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KOMENTARJI14

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HitriKrtek
26. 10. 2026 10.12
Amerika zbudi se, civilna vojna vas čaka.. ta človek vam bo uničil vse kar se uničiti da! Prej kot ga pospravite v dom upokojencev in razlastite družino Trump, prej vam bo lepo!
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+3
3 0
tito73
26. 10. 2026 10.08
A ne bi kar Bibi?
Odgovori
+2
2 0
Castrum
26. 10. 2026 10.07
Če se to zgodi, se bo našim levičarjem totalno utrgalo🤣😋
Odgovori
-1
4 5
AlienTechnology
26. 10. 2026 10.10
ti sam levičarje vidiš, škode ki jo povzročajo ti osebki pa ne ker si preveč opran
Odgovori
+2
2 0
AlienTechnology
26. 10. 2026 10.11
A sploh veš kaj je namen Združenih Narodov? za male države kot je Slovenjia je to zelo pomembna organizacija, tako kot je za male države pomembno spoštovanje mednarodnega prava
Odgovori
+1
1 0
Bozjidar
26. 10. 2026 10.06
Konec sveta😂😂
Odgovori
+3
4 1
Aijn Prenn
26. 10. 2026 10.04
:-)))))))))
Odgovori
0 0
Freedom fighter
26. 10. 2026 10.02
Američani so toliko pred nami, da je sedaj pri njih že 1 April.
Odgovori
+5
7 2
HitriKrtek
26. 10. 2026 10.12
Pred nami? Po kozlarijah mogoče in pranju možganov.
Odgovori
0 0
natmat
26. 10. 2026 10.02
Nov dan..nova neumnost desničarjev...
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+6
8 2
AlienTechnology
26. 10. 2026 10.02
Škoda ker je tisti fant na strehi zgrešil takrat
Odgovori
+4
4 0
HitriKrtek
26. 10. 2026 10.13
Jaz tut tako mislim, civilna vojna v ameriki je neizogibna, če želijo mir in dostojno življenje.
Odgovori
+1
1 0
AlienTechnology
26. 10. 2026 10.14
USA državljanska vojna to je rešitev za svet
Odgovori
0 0
M_teoretik
26. 10. 2026 10.00
Bo, takrat ko bo Tramp dobil nobelovo za mir, pa zmagal Iran!?
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+5
5 0
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