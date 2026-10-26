Bo Orban prevzel vodenje Združenih narodov?

Donald Trump naj bi si za položaj generalnega sekretarja ZN želel Viktorja Orbana. Viri iz treh držav potrjujejo, da je administracija Donalda Trumpa za položaj generalnega sekretarja Združenih narodov podprla Viktorja Orbana. ZDA naj bi nekdanjega madžarskega premierja spodbujale k vstopu v tekmo za ta položaj in mu idejo celo predstavile. Načrt naj bi zdaj čakal na dokončno odločitev, poroča wsj.com.

Rusija in Kitajska naj bi bili naklonjeni Orbanovi kandidaturi. Moskva in Peking svoje podpore še nista uradno potrdila. Po poročanju naj bi zamisel izvirala od ameriških uradnikov, ki so med razpravami o tem, koga želijo videti na čelu Združenih narodov, večkrat omenjali 'nekoga, kot je Orban'. Kitajski in ruski sogovorniki naj bi se s tem strinjali.

Uradnik ameriškega State Departmenta je ocenil, da bi imel Orban v Varnostnem svetu ZN zagotovljenih osem glasov, skupno pa bi jih lahko dosegel deset od 15 članic. Njegovo izvolitev bi še vedno lahko preprečili Združeno kraljestvo in Francija, ki imata kot stalni članici Varnostnega sveta pravico veta.

Ameriški uradniki naj bi stopili v stik z Orbanom in preverili njegovo pripravljenost za kandidaturo. Po navedbah virov je pokazal zanimanje in tudi nekatere zadržke. V tekmo naj se ne bi podal, razen če bi bil prepričan o možnosti zmage. Orban tega še ni komentiral.