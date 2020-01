Bo po 1000 letih znova izbruhnil islandski vulkan?

Islandska meteorološka služba je v nedeljo izdala rumeno opozorilo pred morebitnim izbruhom. Kot pravijo, seizmična aktivnost, ki so jo izmerili, ter dvig površja nakazujeta na vulkansko aktivnost. "Obstaja velik razlog za skrb," so zapisali v sporočilu javnosti. Od 21. januarja do danes so se tla ponekod dvignila za tri, ponekod pa celo za štiri centimetre, v povprečju pa med tri in štiri milimetre na dan. Dvig površja so izmerili tako z GPS napravami kot radarskimi in satelitskimi posnetki. Magma naj bi se po njihovih izračunih nabirala na globini le nekaj kilometrov pod površjem in tako povzročala dvigovanje površja.