Bo po 40 letih končno jasno, kam je izginila Emanuela Orlandi?

Vatikan je znova odprl preiskavo Emanuele Orlandi, ki je 22. junija 1983 skrivnostno izginila v Rimu. Za takrat 15-letno Emanuelo se je izgubila vsaka sled, ko se je z učne ure flavte vračala domov. Preiskavo so oblasti ponovno sprožile zaradi tožb, ki jih je vložil Emanuelin brat Pietro Orlandi.

Ponovno odprtje preiskave je potrdil tudi vatikanski tožilec Alessandro Diddi. "Vsi spisi, dokumenti, poročila, informacije in pričevanja, povezani s primerom, bodo ponovno preučeni," je sporočil po tem, ko se je odločil ugoditi zahtevam Pietra Orlandija. Prav tako se bo preiskava osredotočila še na primer 15-letne Mirelle Gregori, ki je v Rimu izginila nekaj tednov pred Orlandijevo. Policisti namreč že dlje časa domnevajo, da med primeroma obstaja povezava, poroča The Guardian.

icon-expand Posterji s sliko pogrešane Emanuele Orlandi v Rimu oktobra 2022 FOTO: Profimedia

Odvetnica družine Orlandi Laura Sgro je povedala, da so z družino Orlandi veseli, da se je preiskava ponovno odprla, a da so za te informacije izvedeli šele iz medijev. Ob tem je izpostavila, da so na ponovno odprtje preiskave čakali že leto dni. "Papežu smo pred enim letom pisali, saj smo se želeli sestati s tožilcem. Seveda smo veseli za ponovno odprtje preiskave in upamo, da bo ta zagotovila konkretne odgovore o primeru," je sporočila Sgrova.

icon-expand Pietro Orlandi junija 2022 FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo z Emanuelo Orlandi? Čeprav policistom po 40 letih še ni uspelo ugotoviti, kam je usodnega dne izginila Orlandijeva, pa to ne pomeni, da niso zasledovali nekaj teorij. Ena izmed vidnejših je ta, da so Emanuelo ugrabili mafijci. Njen oče je bil namreč visoki cerkveni uradnik v vatikanski cerkvi, z ugrabitvijo pa naj bi mafijci želeli pritisniti na Vatikan, da vrne posojilo. V luči preiskovanja teh domnev so italijanske oblasti najprej sumile vodjo rimske tolpe Magliana Enrica De Pedisa. Policisti so menili, da so mafijci Emanuelo ubili, nato pa jo pod baziliko Sant'Apollinare v Rimu pokopali skupaj z vodjo rimske tolpe. A kasneje so to hipotezo zavrgli, saj so vzorci DNK pokazali, da v grobu ni vzorcev, ki bi se ujemali z Emanuelo.

icon-expand Aktivisti si prizadevajo za ponovno odprtje preiskave v Rimu junija 2022. FOTO: Profimedia

Druga domneva je bila, da jo je ugrabila turška tolpa, ki je z dejanjem želela doseči, da italijanske oblasti iz zapora izpustijo turškega državljana Mehmeta Alija Agce. Ta je bil zaprt zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. leta 1981. Še eno izmed vidnejših predvidevanj pa je bilo, da so Emanuelo odpeljali v London, kjer je več let živela v mladinskem hostlu v lasti katoliške kongregacije, katere stroške je financiral Vatikan. Po tej teoriji je Emanuela umrla v Londonu, nato pa naj bi njeno truplo prenesli v Rim in jo pokopali v Vatikanu. Preiskovalci so zato leta 2019 ekshumirali dve grobnici, v katerih pa niso našli Emanuelinih ostankov.

icon-expand Pietro Orlandi si na shodu prizadeva za ponovno odprtje preiskave. V ozadju je prikaz Emanuele, ki igra na flavto, izginila je namreč, ko se je iz učne ure flavte vračala domov. FOTO: Profimedia